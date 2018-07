PAE en El Carmen, a finales de julio

Cinco mil niños y niñas serán beneficiados del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en El Carmen de Bolívar, luego de que se adjudique el contrato. Pese a que los estudiantes regresaron a clases ayer, según la secretaria de Educación municipal, Modesta Múñoz, la adjudicación del contrato se haría la próxima semana, por lo que se espera que pasadas las fiestas patronales los estudiantes “tendrían su alimento en los colegios”.

Esta licitación se abrió el 19 de junio, cuando llegaron 100 millones de pesos de la Ley 715 de 2001, al municipio montemariano. Mientras, la Gobernación atiende a ocho mil estudiantes del municipio con una contratación diferente, pero que se hace al tiempo para todo el departamento. La cantidad de estudiantes que atiende el municipio y la Gobernación son definidos en mesa técnica.

La secretaria de Educación destaca que los recursos “llegan tarde y no son suficientes para atender a los estudiantes. Estos llegaron en junio, mientras los atendía el departamento. Los municipios agregamos de otras fuentes para atender el PAE”.

La Organización para la Defensa de los Derechos Ciudadanos, que realiza un seguimiento a la contratación del PAE en los municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto, alertó a la Procuraduría provincial sobre el PAE en estos dos municipios porque en el primer semestre no se les brindó este beneficio y la contratación está atrasada.

Según Blanca Sabagh, representante de la organización, la problemática es grave porque hay irregularidades en las contrataciones y necesitan que los entes de control comiencen las respectivas investigaciones.

Una de las instituciones afectadas con la contratación del PAE en el municipio es la Técnica Industrial Juan Federico Hollman, que tiene tres sedes de primaria. El rector de la institución, William Torres, indicó que aunque reiniciaron las clases, la empresa que les suministra los refrigerios industrializados paralizó el programa porque no tiene los documentos.

“El proceso se estancó en vacaciones, hasta ahora no nos han dicho nada. La empresa dijo que nos avisaba y que aproximadamente a principios de agosto se reiniciaba”, explicó el rector.

En esta institución se benefician cerca de mil estudiantes del programa, en su sede principal y las otras dos que están en los barrios 7 de Agosto y Monte Carmelo.

Mientras que Iván Gallardo, rector de la I.E. Amor de María, mencionó que las sedes tributarias, que son siete, sí están recibiendo el refrigerio industrializado pero cerca de 300 niños y niñas están sin alimentación en la sede principal.

“Solicitamos alimentación en sitio, pero hasta ahora no tenemos la autorización. Aún no hemos recibido alimento en la sede principal. Aquí hay niños que caminan una o dos horas y no tienen algo para comer”, resaltó Gallardo.

Para el segundo semestre, la Gobernación ya tiene el borrador del pliego de condiciones de la licitación publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Dispusieron de 25.151 millones 969 mil pesos, provenientes de asignaciones directas, rendimientos financieros y escalonamiento de carbón.