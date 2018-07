Pista de patinaje, un sueño hecho realidad en El Carmen

Con solo siete años, Mercedes Cordero Herrera es una de las tantas promesas del patinaje que tiene El Carmen de Bolívar, por eso al igual que sus compañeros, sueña con tener una pista de patinaje que le permita perfeccionar sus movimientos y alcanzar más medallas.

Asegura que la construcción de la pista de patinaje es un sueño hecho realidad, después de muchos años de realizar sus prácticas en sitios no aptos para ellos.

A pesar de las limitaciones nunca han perdido la esperanza y las ganas de hacer de El Carmen una potencia más de patinadores en Bolívar y participar en competencias grandes.

“Yo me he ganado más de 50 medallas en competencias regionales, departamentales y nacionales, lo que me da fuerzas y llego a la conclusión que de las dificultades se realizan grandes cosas”, añadió.

Las adversidades no han sido impedimento para realizar sus prácticas, las cuales realiza cada día en la plaza principal del municipio.

Por otro lado, Luna Marcela Montes dijo que desde que llegaron a una de las escuelas de patinaje que hay en el municipio junto a sus papás y entrenadores comenzaron la lucha por lograr tener un escenario donde trabajar.

Luchando por un sueño

El amor por el patinaje es más fuerte que cualquier cosa, por eso realizaron protestas en las afueras de la Alcaldía exigiendo el terreno, pasaron escritos y cualquier otra cantidad de cosas, hasta que escucharon esa buena noticia: “van a tener pista de patinaje”.

Hilda Barraza, madre de una de las menores patinadoras, señaló que durante muchos meses sostuvieron una lucha por lograr el objetivo que tanta felicidad le regala a sus hijos.

“Todos los padres de familia estamos contentos con la inversión de la Gobernación. Este es el resultado de tantos esfuerzos que hicimos. Después de tantos obstáculos que puso el alcalde Rafael Gallo Paredes, por fin se hace realidad el sueño de nuestros hijos”, agregó la mujer.

Resaltó que el municipio es potencia en patinaje, para la muestra las muchas medallas que han ganado en diferentes competencias, pese a las precarias condiciones en las que practican.

“Ya con una pista de patinaje estamos seguros que los resultados van a ser mejores para el municipio y el departamento”, añadió.

Rafael Ramo Rodríguez, entrenador, asegura que día tras día enseñan a los niños en el parque central, el cual no tiene las dimensiones, ni la superficie adecuada, aun así han hecho de todo para sacarle el máximo provecho.

Ganadores a pulso

Gracias a sus esfuerzos han obtenido los primeros lugares en las competencias. “Necesitamos la pista de patinaje para mejorar la técnica y las estrategias para correr”.

Para los entrenadores significa mucho contar con un escenario como ese, porque va a traer consigo la masificación de ese deporte y para formar deportistas de elite. Va a generar espacios sociales.

La obra

La pista de patinaje, es una obra que realiza la Gobernación de Bolívar por medio de Iderbol, la cual tiene un valor aproximado a los 6.000 millones de pesos, con una longitud de 200 metros lineales con 9 metros de ancho, de los cuales hay seis metros para patinaje y tres de seguridad.

Además, tiene una zona dura en el medio de la pista para la práctica de los patinadores. Tendrá iluminación, graderías con cubiertas y capacidad para 500 personas.

Así mismo, contará con zonas para parqueo, espacios verdes, juegos recreacionales, oficinas administrativas, cafetería y una enfermería.

También contará con un acabado sintético en hockey life que va a permitir competencias profesionales.

Las obras que empezaron el pasado 2 de mayo, avanzan en un 35%.

El gobernador Dumek Turbay Paz, estuvo en mayo pasado en el inició de la construcción de la pista de patinaje en este municipio, en las antiguas bodegas de Ideam sobre la Troncal de Occidente.