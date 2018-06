Policía entrega recomendaciones para las fiestas de la ganadería en Montería

La Policía Metropolitana de Montería hizo una serie de recomendaciones con el fin de evitar que la tradicional Feria de Montería y Reinado Nacional e Internacional de la Ganadería se conviertan en una tragedia.

Insistieron en que en este tiempo de fiesta y descanso es relevante aplicar todas las recomendaciones que brinda la Policía Nacional para evitar ser víctimas de robos o accidentes.

Pidieron a la comunidad, que asiste a los diferentes eventos, adoptar buenos comportamientos basados en respeto, responsabilidad, tolerancia, prudencia y solidaridad, evitar confrontaciones que puedan acarrear consecuencias que pongan en riesgo la vida o la integridad propia o de terceros y una muy especial para que no conduzcan bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas, respetar al peatón, las señales de tránsito y los límites de velocidad.

Con relación a los niños, los uniformados hicieron un llamado para que los tengan siempre a la vista, llevarlos de la mano para evitar que se extravíen, enseñarles que deben acudir a la Policía en caso de extraviarse y suministrarles los números de contacto para llamar a familiares.

La Policía reiteró que en esta época también suelen dejar las casas solas para asistir a los diferentes eventos, pero pidieron tener toda la precaución y al salir de ellas, asegurarse que puertas y ventanas queden cerradas.

También pidieron extremar las medidas de seguridad en los cajeros, pues no hay servicio bancario este viernes, ni mañana sábado acogiéndose al decreto de día cívico, y los ladrones están pendientes de los retiros en los equipos.

Finalmente, insistieron en que se debe evitar usar joyas cuando salga a eventos públicos, no confiar el cuidado de su vehículo a desconocidos en la calle, sino dejarlo en un parqueadero, no abordar un taxi cuando el conductor lleve acompañante, distribuir el dinero en diferentes bolsillos y no usar el celular mientras camina.