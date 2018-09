Policía invita a denunciar casos de presuntos intentos de raptos en Barranquilla

El Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Mariano Botero Coy, dijo este jueves a los medios de comunicación que aún no se presenta la primera denuncia ante la Fiscalía General de la Nación sobre la ola de denuncias que se ha hecho por la redes sociales sobre posibles raptos de mujeres y niños en Barranquilla.

“Quiero decirle a la ciudadanía que seamos claros frente a estos hechos. Hay unas denuncias que se han colocado por parte de algunas personas, pero lo han conducido o no llevan a nada. Son denuncias que se colocan vía WhatsApp, pero de ese WhatsApp nosotros queremos que se hagan efectivo ante la Fiscalía General de la Nación”, dijo en primera instancia el Comandante de la Mebar.

Afirmó que “al momento no tenemos denuncia alguna. Primero porque no hay doliente, pero debido a lo que sucedió el día miércoles, de una denuncia que se conoció vía WhatsApp, de una queja que se conoció por ese medio, en la cual un padre desesperado habla de que su hija prácticamente fue víctima de un intento de rapto, nos hemos contactado con él y le hemos pedido al señor Ignacio Cano, que estamos para acompañarlo, que para nosotros todo el ciudadano de Barranquilla tiene las mismas condiciones de seguridad y ante ese hecho que acuda, que nosotros le prestamos el acompañamiento para que acuda a la Fiscalía General de la Nación, para que ahonde en el tema y generemos los detalles que permitan la búsqueda y la captura de esos victimarios, pero no hay denuncia”.

Agrega que pasadas 24 horas aún no se tiene de una denuncia formal de ese ciudadano. “Sin embargo, frente a esas alertas generadas por WhatsApp he tomado la decisión de que los hombres de Policía Judicial, generen la denuncia por oficio, para que a través de ese trabajo investigativo o ese protocolo que debe generar la Fiscalía General de la Nación, podamos establecer una hoja de ruta para identificar esas personas”.

“Pero repito, al momento no tengo, no tengo denuncia que soporte lo que se estoy diciendo”, reiteró el Comandante de la Mebar.

Sobre el número de llamadas que se han recibido denunciando los supuestos raptos, el general Mariano Botero Coy manifestó que “algunas personas, quiero aclarar, han cogido noticias que han sucedido en otros países, en otras ciudades, han modificado el formato y las han colocado como si hubiesen sucedido en Barranquilla. Un ejemplo de ello: una señora que apareció desnuda y que supuestamente la noticia dice que apareció en la Vía 40, entramos a investigar e hicimos el mini estudio de seguridad a la página que generó esa noticia y encontramos que había sucedido unos meses atrás en Manta, Ecuador, pero la trasladaron como si hubiese sucedido en la Vía 40, acá en Barranquilla”.

Hay más casos

Indicó que “de las desapariciones que hemos tenido y de las que no hay denuncia en la Fiscalía, pero que hemos atendido esas desapariciones, las ocho personas hoy están vigentes. Les coloco un ejemplo del mes de junio: se perdieron dos jóvenes en el sector del barrio Simón Bolívar, en Barranquilla. WhatsApp generó allí la alerta, tomamos eso, fuimos a donde la familia, no habían colocado denuncia; seguimos con la investigación y encontramos que esas dos menores estaban en Santa Marta con sus novios”.

Añadió que hubo otra noticia similar. “El mismo día del caso de Brenda Pájaro se perdió una señora. Se generaron las noticias por WhatsApp donde se manifestaba que estaba perdida, se le preguntó a la Fiscalía General de la Nación qué tenía sobre ese caso y nos respondieron que nada. Indagamos con la familia con el grupo de búsqueda de Policía Judicial, el Gaula y en efecto dimos con el paradero de la señora. Ella se fue del país porque no aguantaba más los maltratos constantes de su compañero sentimental. ¿Porqué no menciono el país? Por seguridad y que el compañero sentimental llegue a maltratarla a este nuevo sitio”.

“El último caso que conocimos por intermedio de una madre de familia desesperada porque su hija de 20 años había dejado su bebé de 18 meses bajo custodia del padre de la menor y supuestamente se perdió, que no aparecía y les preguntamos si tenían denuncia en la Fiscalía y nos dicen que no la hay, sin embargo, nuestro grupo de búsqueda: Gaula, Policía Judicial e Inteligencia actuó y encontramos a la señora que está viviendo en un sector del suroriente de la ciudad con su nuevo compañero sentimental y llegaron a un acuerdo con el padre de la hija que tienen en común para generarle algún dinero”, apuntó.

Agregó que son situaciones que están generando inseguridad en la capital del Atlántico y que no falta la persona mal intencionada que quiera crear caos en la ciudad.

“Tan fracasados son, y disculpen lo que voy a decir, esas personas o esa banda que han llegado a la ciudad, y los llamaría así: 'Los Fracasados', porque no han logrado cristalizar uno solo, todos están bien. Todas las víctimas que se han denunciado por medio de WhatsApp ya todas están aparecidas. Pero sí identificamos una persona que lo vivió en carne propia y le estamos pidiendo por comodidad, por consideración de ustedes las mujeres, que acuda a la Fiscalía y que nos diga en detalle de se carro gris, que defina la fotografía de esa persona, por lo menos en un retrato hablado, para generar acciones que conduzcan a la captura de esa persona. Eso es lo que estamos pidiendo”.

Reiteró que no es suficiente generar denuncias por oficio. “Eso no sirve. Si lo vivió, por favor acérquese, la Policía Nacional está dispuesta a ir donde sea, para escucharla, para conducirla, en el mejor de los casos a la Fiscalía para que ahonde en los detalles, porque en los detalles podemos dar con las personas y con esos victimarios”.

Hay que decir que en los últimos días se generaron denuncias por las redes sociales e intentos de raptos a mujeres y jóvenes, pero no existen denuncias ante la Fiscalía, y lo que se ha podido saber es que no lo hacen para no ser revictimizadas o por temor a represalias, por eso el llamado de las autoridades es que acudan a denunciar para haya una búsqueda formal de los delincuentes.