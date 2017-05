Policía recuperó a bebé raptada en hospital de Montería

La Policía recuperó a una bebé de siete días de nacida que fue raptada por una mujer del interior del hospital San Jerónimo de Montería. Tres horas después de cometido el plagio, el taxista en el que se movilizaban sus captoras, con rumbo a Sincelejo, las denunció cuando pasaban por el municipio de Chinú.

De acuerdo con lo señalado por el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Engelbert Grijalba, una vez se conoció el hecho se activaron todos los protocolos y se desplegó un intenso operativo con el fin de recuperar a la menor hija de una pareja de Caucasia, Antioquia.

Explicó que se revisaron las cámaras de seguridad del centro asistencial y que en las mismas se observó a la mujer que llevaba a la recién nacida en sus brazos. Salió por el área de urgencias y tomó un taxi con rumbo al aeropuerto Los Garzones de Montería. Una vez en el terminal aéreo abordó un nuevo vehículo con rumbo a Sincelejo.

Algunos testigos señalan que ella intentó comprar un tiquete, pero que no se lo vendieron porque no tenían documento de la menor. Sin embargo, la Policía no confirmó este dato, pero sí aseguró que junto a ella se movilizaba otra mujer.

Cuando la Policía notificó por radio a todos los taxistas, este sospechó que la recién nacida que él transportada podría ser la misma que se habían robado del centro asistencial y justamente cuando había avanzado en el recorrido y pasaba por el municipio de Chinú decidió acercarse a la Policía y señalar lo ocurrido.

Una de las mujeres no tuvo más opción sino confesar lo que había hecho, aduciendo que aprovechó el descuido de los padres de la menor y de la seguridad del centro asistencial. Ahora la Fiscalía adelanta el procedimiento correspondiente para legalizar la captura.

Por segunda vez

Esta es la segunda vez que ocurre un caso similar en el centro asistencial. En octubre del año pasado fue raptada una menor por Elida Luz Salgado, una mujer que se había ganado la confianza de los humildes padres. Sin embargo, horas más tarde fue recuperada por el Gaula de la Policía en la urbanización El Recuerdo, populoso sector de la capital.

Hoy nuevamente se repite la historia que vivieron Brian Acosta Arce y Kely Paola Garavito Cordero, una humilde pareja residente en el barrio Primero de Mayo de la capital cordobesa.

La gerente del hospital San Jerónimo, Isaura Hernández, indicó que rechazaba de manera absoluta lo sucedido en la institución y que una vez conocido el hecho revisaron las cámaras de la institución, entrevistaron a los vigilantes que estaban de turno y activaron las alarmas con los taxistas y con los medios para que la niña volviera al seno de su hogar de donde la habían arrancado manos inescrupulosas, capaces de atentar contra la integridad y derecho a la familia de la menor.

Ofrecieron recompensa

La Policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para la persona que ofreciera información relacionada con el rapto de la menor. Sin embargo, el taxista que hizo el reporte ante las autoridades confirmó a varios de sus allegados que hizo la denuncia motivado por el dolor que la situación podía estar causando a los padres de la menor.

Hasta el municipio de Chinú viajó de inmediato el comandante de Policía de Córdoba, coronel Engelbert Grijalba, para recibir a la niña y devolverla a sus padres, quienes permanecen en el centro asistencial.

Johemis Ester Galván Quiroz, la madre de la recién nacida, vivió los momentos más angustiosos de su vida y desde que se dio cuenta que se habían llevado a su hija clamó a Dios para que apareciera sana y salva.