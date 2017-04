Presidente Santos inaugura el Centro de Eventos Puerta de Oro

El presiente Juan Manuel Santos Calderón inauguró este viernes el Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro, como un regalo a los 204 años de haber sido erigida en villa al ciudad de Barranquilla.

"No me podía perder este cumpleaños. Uno nunca puede perder el cumpleaños de las novias sino las novias no lo quieren a uno", dijo el presidente Santos refiriéndose al cumpleaños 204 de Barranquilla.

Seguidamente anotó que "soy un cachaco, pero me siento muy orgulloso de decir que Barranquilla es mi novia".

"Desde que me eligieron Presidente Barranquilla ha sido la ciudad que más me ha querido y lo mejor es que ese amor ha sido plenamente respondido, porque le hemos apoyado con 29 billones de pesos para apoyar a sus gobernantes en la construcción de obras", anotó Santos Calderón.

Indicó que es bueno para su Gobierno que con sus aportes se pueda contribuir al progreso de la ciudad. "Este Centro de Convenciones realmente va a reformar el futuro de Barranquilla para bien, pero esto es una parte apenas de lo mucho que estamos haciendo por Barranquilla... le quiero decir a los barranquilleros que tienen una gran ciudad, ustedes me han apoyado, han sido mis amigos y decirles gracias por esa tenacidad, por el ejemplo que han dado en los momentos difíciles de manera que, barranquilleros y barranquilleras,feliz cumpleaños y sean muchísimos años más, que sigamos progresando, que aquí tienen a un enamorado, que viva Barranquilla".

La inversión total del recinto, con todos los adicionales, es de 217 mil millones de pesos. El sector público, encabezado por el Distrito, es de un 70%, la Gobernación un 15% y el resto lo coloca la Cámara de Comercio y las 66 empresas privadas que han creido en el proyecto.

Carlos Acosta, gerente del Centro de Convenciones, dijo que "lo importante de este centro de feria no era como tal la infraestructura sino lo que iba a pasar adentro. Siempre hay un miedo de que estos recintos se queden como elefantes blancos, pero lo chévere del Puerta de Oro es que desde agosto del año pasado, desde su preapertura ya tenía eventos

Dijo que el año pasado "hicimos tres eventos, recibimos 100 mil visitantes, algo que en la ciudad no sucedía e inyectamos 23 mil millones a la economía local, además, generamos más de 9.000 empleos. Eso fue solo en tres meses y medíos.

Eso nos da un preámbulo de lo que va a suceder de aquí a los próximos diez años, que siempre hemos dicho que queremos lograr la generación de 30 mil empleos y 2,27 billones a la economía".

Este año empezó fuerte también. "Tenemos todo vendido a partir de julio, más o menos 30 eventos, once ferias de gran formato y va desde la feria del automóvil, Sabor Barranquilla, congresos, conciertos, entre otros"

"Lo más importante, como dije antes, no es la inversión en infraestructura sino lo que va a pasar adentro, lo que los barranquilleros se benefician a través de la generación de empleos y generación de eventos donde pueden disfrutar en la ciudad", anotó Acosta.

Se hizo entrega de lo que es el recinto ferial, prácticamente al ciento por ciento y pronto se estará entregando toda la zona de espacio público y el Malecón Turístico.

Insistió que lo que hace falta para el acabado de la obra son las obras "correspondientes al espacio público y Malecón Turístico que se deben entregar en los próximos 45 días, pero son detalles. Hoy en día es totalmente operativo el recinto".