Presos de la Cárcel El Bosque se sublevan exigiendo mejor atención médica

Varios presos de la Cárcel El Bosque de Barranquilla protestaron este jueves exigiendo una mejor atención médica, a raíz de la muerte de un interno que padecía meningitis y que según ellos no fue buen tratada por los médicos.

El Personero Distrital, Jaime Sanjuán, estuvo como garante de los internos y relató que un interno resultó herido con arma porque intentaron agredir a un guardia del Inpec, que temiendo por su vida accionó el arma causando heridas a Eddie Julián De la Hoz Navarro, quien tuvo que ser enviado a un centro asistencial de Barranquilla.

Un guardia también resulto lesionado al lanzarse de una de las garitas a los que pretendían acceder los internos lanzando piedras y lozas. El guardia se tuvo que lanzar y al caer sufrió lesiones, que según el Personero Sanjuán se encuentra fuera de peligro y recuperándose en un centro asistencial.

El funcionario dijo a los medios de comunicación locales que para nadie es un secreto que el hacinamiento que existe en las cárceles, no solo de Barranquilla sino de Colombia, es lo que ha motivado a que a los enfermos de los centros de reclusión no se les preste la debida atención y por ello cuando se presenta una enfermedad que siendo bien tratada puede curse y muchas veces eso no sucede y terminan causándoles la muerte.

El último caso en Barranquilla sucedió esta semana cuando un paciente al que le dio una meningitis no le pudo ser controlada a tiempo y pese a que fue llevado hasta una clínica de la capital del Atlántico, falleció el día miércoles. Eso fue lo que motivó la protesta este jueves que terminó con saldo de un guardia y un recluso heridos.