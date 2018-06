Procuraduría absuelve al ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo

La Procuraduría General de la Nación anunció hace pocas horas que absuelve al ex alcalde Carlos Eduardo Caicedo, dentro de la investigación que inició dicho ente de control ante una denuncia que presentó en su contra la empresa Recaudos y Tributos, por cuenta de la terminación anticipada de la cuestionada concesión de impuestos que se dio en el 2014 cuando fungía como alcalde de Santa Marta.

Como todos recordarán desde el 2012, la administración distrital liderada en ese momento por Caicedo Omar, emprendió una batalla jurídica para acabar con esa concesión que le entregó el manejo de los impuestos al Grupo Inassa y que luego de muchos tropiezos e investigaciones se pudo terminar gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que habilitó al Distrito de Santa Marta para proceder en tal sentido.

En ese momento la Alcaldía de Santa Marta terminó la cuestionada concesión por ser abiertamente ilegal y con ello, de paso, se le produjo un ahorro al Distrito en una suma cercana a los ciento cincuenta mil millones de pesos. R y T reaccionó y acudió ante la Procuraduría General para que se investigara al exalcalde porque supuestamente violó la ley al terminar como lo hizo dicho contrato.

En las últimas horas, se conoció que la Procuraduría General de la Nación, luego de encontrar que el procedimiento empleado por el ex alcalde se ajustó por completo a la ley, concluyó que no incurrió en ninguna falta disciplinaria y en consecuencia ordenó la terminación definitiva de la investigación disciplinaria.

El líder político fue consultado a propósito de dicha decisión y señaló que “celebro y confirmo lo que he dicho una y otra vez: logramos el rescate de lo público y quien ganó fue Santa Marta y todos los que en ella habitamos. Hoy me absuelve la Procuraduría al concluir que no obre mal, pues lo que hice fue acabar con esa concesión que durante varios años desangró las finanzas del Distrito y claro, quienes perdieron ese negocio jugoso creyeron que con esta investigación me sacarían del camino. No, Carlos Eduardo Caicedo, seguirá dando las luchas que sean necesarias para proteger el interés general y defender el patrimonio público. Reconozco el compromiso, la imparcialidad y el rigor del Señor Procurador General y de todos sus delegados”.