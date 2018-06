Procuraduría investiga a siete alcaldes de Córdoba por el Cartel del Bastón

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra siete alcaldes del departamento de Córdoba por irregularidades en la ejecución de los recursos destinados para atender a los adultos mayores.

Se trata de Juan Carlos Yances Padilla, alcalde del municipio de Los Córdobas; Ovidio Miguel Hoyos Paternina, de Pueblo Nuevo; José Ignacio Gómez Ramos, de Valencia; Gilberto Ramírez Montes, de Planeta Rica; Teresa María Salamanca, de Chinú; Alejandro Javier Mejía, de Ciénaga de Oro, y Baldomero José Villadiego, mandatario local de Sahagún.

Así mismo, el órgano de control abrió investigación y suspendió provisionalmente por el término de tres meses a los siete supervisores de los convenios interadministrativos celebrados entre los municipios y entidades sin ánimo de lucro, con el fin de prevenir la reiteración de la presunta falta disciplinaria.

La decisión cobija al secretario de Salud de Los Córdobas, Fabián Enrique Álvarez; al secretario del Interior de Pueblo Nuevo, William Antonio Bitar Álvarez; al secretario de Asuntos Municipales de Valencia, Henry Arévalo Aldana; al secretario de Gobierno de Planeta Rica, Eduardo Santander Sánchez; a la secretaria de la Mujer y Género de Chinú, Marcela Soto López; a la directora Local de Salud de Ciénaga de Oro, Sonia Elena López, y al coordinador del Programa Adulto Mayor de Sahagún, Yony Martínez Gloria.

De acuerdo con lo señalado por la Procuraduría, el órgano de control busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias, teniendo en cuenta que según informe de la Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente, se encontraron irregularidades relacionadas con los adultos mayores registrados para la atención, entre ellas servicios a personas fallecidas, discrepancias con la EPS registradas, no pertenecía al SISBEN, inconsistencias en nombres y números de cédulas, y residencia en lugares diferentes al departamento de Córdoba.

Irregularidades detectadas

Como se recordará por ese escándalo está suspendida la secretaria de Mujer de Córdoba, Sandra Gómez Urbina, mientras se investigan algunas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a los ancianos como inconsistencias en las planillas que justificaban la prestación del servicio, al tener datos parciales o no contar con la firma del beneficiario del programa.

También se encontraron listados con personas que no tendrían derecho por no pertenecer al Sisbén en los niveles I y II de atención o por hacer parte del régimen contributivo y otras personas a quien al parecer se les suplantó la firma para hacerlos figurar como beneficiarios del programa y otras más donde los nombres consignados en los formatos no coinciden con el número de cédula con el que el adulto mayor se inscribió en el programa.

Se investiga también registros de personas que tendrían su lugar de residencia en un departamento diferente y usuarios con cédulas que fueron dadas de baja por fallecimiento por parte de la Registraduría del Estado Civil.

Otra de las irregularidades detectadas en esos convenios es que seis de los ocho municipios contrataron con la misma fundación denominada Gotitas de la Prosperidad, lo cual se tipifica como una concentración contractual en la ejecución de los recursos de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.

Dentro del listado de municipios figura Ciénaga de Oro, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Valencia y San José de Uré, pero una vez verificada la dirección que muestra la fundación ante la Cámara de Comercio se encontró que allí funciona una venta de peces ornamentales y de minutos de celular.

Se investiga además si hubo deficiencias en la ejecución de la contratación municipal que no han sido reportadas por la Secretaría de la Mujer, Género y Desarrollo Social como supervisora de los Convenios Interadministrativos como sobrecostos en las actividades de atención del adulto mayor, irregularidades en los procesos contractuales, no hay continuidad en los programas de atención y protección integral del anciano.