Procuraduría suspende provisionalmente al alcalde de Galapa, Atlántico

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo anunció medida disciplinaria y suspendió de manera provisional al alcalde de Galapa, Carlos Silvera, de Cambio Radical, por su presunta participación en política.

“El ente de control disciplinario también ordenó la suspensión provisional del alcalde de Galapa (Atlántico), Carlos Alberto Silvera de la Hoz, y del secretario de Integración Socioeconómica del municipio, Mario Morales”, dice el informe de la Procuraduría.

Carrillo Flórez aseguró que al parecer “el inmueble registrado en redes sociales, y en el cual presuntamente estuvieron repartiendo dádivas para favorecer una campaña presidencial, pertenece a la alcaldía y en él opera la casa del adulto mayor, ¡una cosa realmente repugnante!”.

Adicionalmente, por presuntas presiones a contratistas en la consecución de votos a favor de una campaña presidencial, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de las alcaldías de Moniquirá (Boyacá), Junín (Cundinamarca), Quimbaya (Quindío), y Barranquilla (Atlántico).

“Los funcionarios públicos, lo repetimos subrayando, no pueden hacer política, no pueden intervenir en política, el uso de los recursos públicos para las campañas electorales está prohibido, y ello implica una violación de las garantías electorales”, aseguró y agregó: “que no se crea que los contratos del Estado son instrumentos para influir en las elecciones”.

Reveló que el órgano de control adelanta 70 actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con presunta participación en política de funcionarios públicos, muchas de ellas gracias a las denuncias de la ciudadanía, y anunció la apertura de investigación y la suspensión provisional, por el término de tres meses, del secretario de Tránsito de Popayán (Cauca), Rubén Ernesto Caicedo Celis, y de los alcaldes de Togüí (Boyacá), Alfonso Sánchez Saaveedra y de El Banco (Magdalena), Víctor Rangel López.

La suspensión de Silvera De la Hoz se dio, luego de que la Procuraduría recibiera una denuncia ciudadana donde se ve una pareja sacar un mercado de un inmueble, que al parecer es de propiedad del actual mandatario. Luego de las investigaciones, el Procurador dio a conocer este viernes la suspensión provisional, hasta tanto de aclare si tuvo no participación política a favor de uno de los candidatos ala presidencia de Colombia.