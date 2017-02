Prueba de 6 meses para Turbaco con el inicio de ruta SITM hasta la Gobernación

Además de que busetones de Transcaribe se desplacen desde El Rodeo hasta el Centro Administrativo Departamental (CAD) de la Gobernación de Bolívar, en Turbaco, durante los próximos seis meses la Gobernación, Transcaribe y las alcaldías de Turbaco y Cartagena, discutirán en firme la posibilidad de que el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) extienda sus operaciones hasta el municipio vecino, soportados en estudios financieros, técnicos y jurídicos que para ello se realicen.

Ayer se puso en servicio la ruta circular C015 Variante-Gobernación, en beneficio de las más de 3 mil personas, entre usuarios y empleados del CAD, que llegan por día a esa sede y no cuentan con vehículo propio. La Resolución #0005577 del 21 de diciembre de 2016, con la que el Ministerio de Transporte autorizó a Transcaribe para tal propósito, también avala al SITM para realizar pruebas piloto de la prestación del servicio hasta Turbaco. (Lea aquí: Desde hoy Transcaribe llega a la Gobernación)

Es por eso que el inicio de esta ruta, aunque de manera transitoria por seis meses, fue resaltado como el “primer paso” para la entrada de Transcaribe a Turbaco, que viene siendo exigida por los habitantes de la población desde que el sistema comenzó a operar en Cartagena.

“Ya tengo la posibilidad de discutir con el gerente de Transcaribe y los alcaldes de Turbaco y Cartagena que el SITM llegue a Turbaco, y eso comprometía primero llegar al CAD. Ya estamos más cerca, pero el propósito este año es tomar decisiones e impulsar acciones”, afirmó el gobernador, Dumek Turbay.

Recordando que el periodo que autorizó Mintransporte es inicialmente transitorio, el mandatario dijo confiar en que se establezca de manera permanente por el éxito que tendría la nueva ruta circular. “Estamos seguros de que es viable esta ruta. El Ministerio ha permitido estos seis meses de prueba, en los que cada dos meses vamos a realizar una evaluación, la oficina del Ministerio en Bolívar va a estar monitoreando ese proceso. Pero tengo la absoluta tranquilidad de que en lo económico, en la movilidad y en cuanto a seguridad vial, la presencia de Transcaribe en su recorrido a la Gobernación y lo que podamos hacer en Turbaco, generará ningún inconveniente, todo lo contrario, ratificará el hecho de que Transcaribe tiene que empezar a rodar en territorio bolivarense”.

Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, explicó la importancia de los estudios que se realicen durante este periodo de prueba frente a la posible entrada del sistema a Turbaco. “Tenemos que evaluar la viabilidad de esta ruta e ir ajustando, porque recordemos que esta ruta no estaba planeada, no se tenía proyectado que el CAD estuviera en este punto cuando se hizo la planeación de las vías de Transcaribe. Por lo tanto es necesario un estudio muy minucioso jurídico, financiero y técnico, que ya estamos haciendo, porque la idea es llevar Transcaribe hasta donde sea posible”.

Ripoll aclaró que “en este momento no se ha contemplado chatarrizar buses de Turbaco porque estos son vehículos de transporte intermunicipal. La chatarrización solo está aprobada para los vehículos de transporte público de Cartagena, los 1.591 vehículos censados en 2011”.

“HASTA ARJONA TAMBIÉN”

Dumek Turbay manifestó que en su periodo de gobierno le apostará a que Transcaribe no solo llegue a Turbaco, sino que se extienda a Arjona.

“Por eso hemos dicho a Planeación Nacional, al Ministerio de Transporte y a Transcaribe, que la infraestructura que se tenga que desarrollar para llevar el sistema a Turbaco y Arjona, la asumiría la Gobernación. Es decir, lo único que necesitamos es aprobar las rutas y la disposición de los buses, pero toda la infraestructura como estaciones o zonas de transferencia, la asumiríamos nosotros. Eso es lo que vamos a negociar en este primer semestre, por lo que es tan importante esta prueba piloto que comienza”, afirmó.

No obstante, el gerente de Transcaribe consideró que para abarcar nuevos municipios en los que el SITM pueda prestar su servicio, primero es necesario que la demanda de Cartagena sea cubierta. “Personalmente no quisiera entrar a un municipio hasta no cubrir el 100 por ciento de Cartagena. Es justo para los cartageneros primero satisfacer sus necesidades en transporte público y después con mucho gusto llegar a los municipios cercanos a la ciudad”.

ASÍ FUNCIONA LA RUTA VARIANTE GOBERNACIÓN

La ruta Variante-Gobernación tendrá dos estaciones: El Rodeo y El CAD, y comenzará a operar con tres vehículos. Para acceder a ella, los usuarios deben hacer transbordos de la ruta X106 Variante, que termina en la sede del Sena. Allí habrá un busetón que los conducirá al CAD. El horario de la ruta es de lunes a viernes, de 6 a 9 a. m., y de 3 a 5 p. m. “A los operadores se les paga por kilómetro, entonces, de El Rodeo al CAD son solo 700 metros, pero para devolverse el vehículo debe recorrer unos 3 kilómetros, que son muertos porque no se va a recoger ningún pasajero ni hará validaciones para pagar esos kilómetros recorridos. El Gobernador se comprometió a gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura un retorno antes del habitual, que está al fondo”.