Refuerzan seguridad en playas del Atlántico por fuertes vientos

La Gobernación del Atlántico ha manifestado que aumentará el número de salvavidas para reforzar la seguridad en las playas del departamento, debido al oleaje que producen los fuertes vientos que, de manera recurrente, se presentan en la temporada de fin de año.

El subsecretario de Gestión de Riesgo del Atlántico, Edinson Palma Jiménez, explicó que actualmente las playas de Tubará cuentan con 12 salvavidas y las de Santa Verónica con 6. “El propósito de la Administración Departamental es aumentar la seguridad en estas playas para velar por la tranquilidad de los bañistas, que también tienen la responsabilidad de tomar las medidas de precaución necesarias para evitar riesgos por inmersión”.

Agregó que este tipo de medidas se adoptan en la temporada alta, especialmente en los días festivos de diciembre y el puente de los reyes magos. Indicó que las Playas de Puerto Colombia cuentan con 60 salvavidas.

RESTRICCIÓN EN LAS PLAYAS

Sobre la restricción en las playas, el funcionario explicó que la decisión depende del monitoreo y alertas que hace la Capitanía de Puerto.

“En su momento, los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo, presididos por los alcaldes, deben analizar y tomar las medidas correspondientes. Nosotros estamos muy pendientes y hacemos seguimiento a los reportes de la Capitanía de Puerto con el ánimo de brindar acompañamiento y asesoría a los municipios frene a este tema”, precisó Palma.

RECOMENDACIONES

Explicó que los fuertes vientos afectaron cuatro viviendas en el barrio Luis Carlos Galán del municipio de Luruaco. Dos de ellas con mayor afectación que las otras.

“Lo ocurrido con las cuatro casas en Luruaco no debe desbordar la capacidad de respuesta del Consejo Municipal de Riesgo, no obstante hemos requerido al municipio sobre el tema de la ayuda a las familias, en caso de que no tengan los recursos, como Administración Departamental entraríamos a brindar el apoyo necesario”, sostuvo.

Por lo anterior, recordó las recomendaciones de reforzar bien los techos y amarrar las cubiertas para poder soportar los vientos fuertes que se presentan en esta época del año.