Robo de válvulas de una barcaza provoca derrame de crudo en río Magdalena

El director de la Capitanía de Puerto de la Dimar, el capitán Germán Augusto Escobar Olaya, dijo este jueves que sujetos que robaron las válvulas de unos tanques de combustible de una barcaza cerca de Barranquilla, provocaron el derrame de unos 50 galones de combustible sobre el río Magdalena.

“Estamos en una situación de una contaminación que fue ocasionad por tres sujetos que estaba bordo de la barcaza Energy, al parecer se estaban robando las válvulas, una de esas válvulas estaba conectada a un tanque de combustible, que está hacia el sector del río y es lo que nos está produciendo la contaminación en el rio Magdalena”, dijo el capitán Escobar.

Agregó que la información se recibió por parte de las empresas cernas a la zona “y se procedió de manera inmediata llegar al sitio con Guardacostas e inspectores para verifica la situación. Afortunadamente pudimos contar con el apoyo de las empresas cercanas que nos permitieron y nos ofrecieron personal para poder controlar la emergencia. Ya está controlada”.

Manifestó que la información se recibió sobre las 11:00 de la mañana y cuando llegaron al sitio, los tres sujetos que estaban tratando de robar el combustible estaban sobre la barcaza, pero al ver la presencia de los guardacostas de la Armada Nacional emprendieron la huida en unas motos que tenían parqueadas cerca del lugar.

Sostuvo que lo que queda actualmente es todo el crudo que está sobre cubierta. “Que ya tiene unas barreras, estamos conteniendo la gran mayoría, pero hay una parte que está yendo hacia el río y todo por las condiciones del viento que se está presentando. Lo que estamos esperando es que el Comité Local, que se activó a raíz de la emergencia, llegue al sitio con el propósito de atacar la parte de la cubierta y hacer el plan de recolección del crudo que se encuentra en el tajamar occidental. Afortunadamente la tarulla nos ha servido como una barrera de contención”.

Indicó que no se contaminó ninguna bocatoma de las poblaciones cercanas. “Ahora lo que hay es que estar muy pendientes del personal que va a hacer uso de las playas en Puerto Mocho y de todo ese sector, porque no sabemos si la mancha llegó hasta allá o no, hasta que no hagamos una valoración completa de todo lo que está sucediendo”.

“En estos momentos la prioridad es la contención del flujo para que no siga botando más combustible y la segunda fase es la recolección, que es lo que se está realizando en estos momentos”, precisó Escobar Olaya.

Dijo que la barcaza Energy tiene capacidad para 50 mil galones de combustible. “Pero es bueno aclarar que no es la barcaza, son los tanques de consumo de los generadores de la barcaza, porque esa nave en estos momentos está vacía, no está transportando crudo. Lo otro es que esta empresa pertenece a Ferroesquimal. La barcaza está secuestrada por el Juez Sexto de Cartagena, entonces estamos en ese proceso de quién es el responsable del secuestro para que realmente asuma su responsabilidad y podamos tener respuesta inmediata a los requerimientos de las instituciones que le tengan que hacer para contener este impacto que se está generando en el río magdalena”.