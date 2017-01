Santa Rosa del Sur, al borde de una emergencia sanitaria

Cansados de los intensos y desagradables olores que hace más de 10 años han debido soportar los residentes del barrio Las Acalias, por la cercanía con el basurero municipal, la comunidad decidió tomar las vías de hecho.

Desde el lunes, el basurero, que funciona a cielo abierto, tiene el ingreso bloqueado por parte de habitantes del barrio, que impiden el paso de camiones recolectores de basura para realizar la disposición de los desechos generados en todo el municipio.

Según explicaron, con la construcción de un relleno sanitario regional, que beneficiaría no solo a Santa Rosa del Sur, sino también a San Pablo, Simití y Cantagallo, hace una década debió resolverse la problemática ambiental que sufren. Sin embargo, el proyecto nunca se hizo realidad.

“Esta situación lleva ya más de dos administraciones municipales, en las que se han comprometido con trasladar el basurero a otra zona y no se ha cumplido. Por eso la gente tomó la decisión de cerrarlo. Son más de 200 familias afectadas por la situación, quienes decidieron bloquear el ingreso al basurero y no permitir la entrada de más basura. Por tal razón, las basuras están regadas en las calles del municipio y los perros revolcándolas, es preocupante”, dijo Javier Casadiego, concejal del municipio.

LÍO JURÍDICO

El alcalde de Santa Rosa del Sur, Delmar Burgos, manifestó que el traslado del basurero y la construcción del relleno sanitario regional no se ha retrasado por falta de voluntad administrativa, sino por trabas jurídicas que datan desde 2007, cuando fue suscrito un convenio con el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CBS) para ejecutar el proyecto que beneficiaría a los cuatro municipios.

“Cuando llegué a la Alcaldía, el año pasado, encontramos que en 2007 se había suscrito este convenio, cuyo objeto era hacer estudios y diseños para la construcción del relleno sanitario regional, que operaría en Simití. Dentro del objeto, también se contemplaba la propuesta para crear una empresa que se encargaría de administrar el relleno, así como la ejecución de la primera etapa de esta obra. Según lo que hemos podido investigar, tras ese convenio la CBS entregó solo dos productos: la propuesta para la creación de la empresa y la entrega de los estudios y diseños, pero no cumplió con la construcción de la primera etapa del relleno”, indicó el mandatario.

“De 2007 hasta hoy no se ha liquidado ese convenio, por lo que estamos en un limbo jurídico, porque ni en la CSB ni en el Ministerio aparece esa acta de liquidación. Por lo que no hay forma jurídica de contratar algo que ya el Ministerio contrató, oficialmente no se ha liquidado y nos podíamos meter en líos jurídicos” agregó.

Para solucionar la crisis, Burgos viajó ayer a Bogotá para reunirse con funcionarios del Ministerio de Ambiente y evaluar las opciones para liquidar el convenio existente.

“En este momento las basuras están en las puertas de las casas y de seguir así, tendría que declarar una emergencia sanitaria y también empezar a poner denuncias porque no es falta de voluntad de los alcaldes, sino por un problema jurídico que desde el Gobierno nacional no se ha solucionado”, dijo.