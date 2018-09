Se avecina protesta por traslado de peaje en Montería

Los habitantes de Montería, Tierralta y Valencia están dispuestos a protestar con el fin de evitar el traslado del peaje El Purgatorio, ubicado en el kilómetro 18 de la vía que de Montería comunica con Planeta Rica, hacia el kilómetro 13 como pretende la Agencia Nacional de Infraestructura.

La gobernadora de Córdoba, los alcaldes de los tres municipios, los congresistas, Personería, Concejo, voceros gremiales y la comunidad en general dijeron que no permitirán ese traslado, que afecta la economía de 50 poblaciones pobres.

Los concejales de Montería señalaron que se está gestando una movilización ciudadana y pacífica como forma de expresarle al Gobierno Nacional la oposición que existe frente a la imposición de trasladar el peaje El Purgatorio.

El concejal Amaury Contreras, dijo que después de la desagradable y desafiante actitud asumida por el director nacional de la ANI, al señalar que el traslado del peaje “va por que va”, no queda otro camino que la movilización y la protesta pacífica que acompañará.

Entretanto el concejal Daniel Márquez, propone a las alcaldías de Montería, Valencia, y Tierralta, que junto con la Gobernación de Córdoba se pavimente la vía Montería-Guateque-Hoyo Oscuro. “Legalmente se puede hacer, lógicamente la ANI se va a oponer, pero el municipio es autónomo con sus vías”, expresó el cabildante.

Para el concejal Leonel Márquez, el Gobierno Nacional no le dejó otro camino a los cordobeses que la movilización ciudadana y la protesta pacífica, luego del “adefesio” que pretenden construir para afectar toda una región.

Rechazo de la gobernadora

Por su parte, la gobernadora (e) de los cordobeses, Sandra Devia Ruiz, expresó claramente su posición de rechazo frente a la imposición por parte de la ANI de seguir con el traslado del peaje El Purgatorio.

Pidió a la ANI hacer un esfuerzo en el cual se logre llegar a un consenso, no solo con las autoridades locales y departamental, sino también con las comunidades de los corregimientos más afectados de Montería y los municipios de Tierralta y Valencia, al ser estas las más perjudicadas con el traslado a este nuevo punto del peaje.

“Estamos en total desacuerdo con que se tomen decisiones de esta magnitud cuando no han sido suficientemente discutidas con la comunidad y que afecta directamente los intereses de todos los cordobeses, al querer no solo imponer la reubicación del peaje si no también al rechazar nuestra solicitud de mantenimientos futuros a la vía que conduce al municipio de Tierralta la cual fue construida con recursos propios de los cordobeses”, expresó Devia.

A pesar de que la ANI determina que los municipios de Tierralta y Valencia, que conforman la región del alto Sinú del departamento de Córdoba, están en el área de influencia del peaje, en los estudios previos no se observa la determinación de impactos económicos y sociales que se generan en contra de dichos municipios, que no solo se verían afectado con el pago de este peaje, sino también con la negativa por parte de la ANI a la realización de varios mantenimientos a la vía que conduce a estos municipios.

Insistió en que la reubicación del peaje El Purgatorio desconoce determinantes urbanísticas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería, dado que el sitio donde quiere realizar la reubicación del peaje, queda comprendido en el área establecida en la norma urbana local, como zona industrial de la capital cordobesa, lo cual causaría un impacto negativo que afectaría directamente el crecimiento de la ciudad.

También la Personería

En igual sentido se pronunció la Personería de Montería, como entidad representante del Ministerio Público. Su vocero, Jorge Galofre, dijo que se oponen a la reubicación del peaje El Purgatorio y que apoya la solicitud de las autoridades departamentales y municipales de suspender las obras hasta que no se llegue a un acuerdo que beneficie a la comunidad.

“Desde el comienzo manifestamos nuestra posición de rechazo total a la reubicación del peaje El Purgatorio, hoy queremos reiterar nuestra oposición y solicitamos a la ANI que se estudien otras alternativas que verdaderamente puedan aminorar las consecuencias de esta obra y que favorezcan a la comunidad”, expreso Galofre.

Pese a que las autoridades pidieron que se suspendiera la reubicación del peaje, hasta que no se llegara a un acuerdo, la ANI manifestó que las obras del traslado deben retomarse en un plazo máximo de cinco días.