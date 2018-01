Se conocen más detalles del atentado en estación policial de Barranquilla

Cuatro agentes y otras trece personas resultaron heridas luego de que sujetos dejarán un explosivo en la estación del Barrio San José de Barranquilla, ubicado en la calle 40B con la carrera 21.

Según las primeras informaciones suministradas por las autoridades y recogidas de los testigos, sujetos que se movilizaban en una motocicleta dejaron el artefacto explosivo cerca de la estación donde a esa hora se aglomeraban varios agentes de policía, antes de iniciar sus labores.

Los cuatro uniformados murieron en el lugar producto de la honda explosiva, mientras que otras diez personas de las casas circunvecinas resultaron con lesiones y tuvieron que ser trasladadas hasta centro asistenciales de la capital del Atlántico.

El alcalde Alejandro Char manifestado en su cuenta de Twitter que hay que dar con el paradero de los responsables. “Hay que llegar hasta las últimas consecuencias para dar con el paradero de los responsables de este cobarde atentado y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley”, tuiteó.

El mismo Alcalde dijo a los medios que el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas le ha comunicado sobre las medidas que se tomarán para dar con el paradero de los responsables y anunció que un grupo de investigadores estará llegando en las próximas horas a Barranquilla para iniciar las pesquisas y estableces quiénes fueron los autores de este atentado.

LOS MUERTOS

Los nombres de los agentes muertos en el atentado son los siguientes:

Los patrulleros: Jossymar Márquez, Freddy López, Freddy Echeverría y Anderson René Cano Arteta.

LOS HERIDOS

Subintendente: Jeison Cabrera Rodríguez.

Subintendente: Rafael Olivares.

Patrullero Yan Quintero Ruiz.

Patrullero Yamit Rada.

Patrullero Gustavo Rada Solís.

Patrullera María Ribón.

Patrullero Oscar Puertas.

Patrullero Álvaro Ríos Lora.

Patrullero Nelson Sarco Barros.

Patrullero Emiro Cuello Mendoza.

Patrullero Carlos Balmaceda Guarín.

Patrullero Nassar Montaño.

Y un teniente de apellido Pérez.

SE PRONUNCIA EL SENADO

El presidente del Senado, Efraín Cepeda se pronunció también sobre este hecho ocurrido la mañana de este sábado en la capital del Atlántico.

“Ante los graves hechos ocurridos esta mañana en la ciudad de Barranquilla, tras el cobarde atentado terrorista que segó la vida de 6 uniformados, verdaderos héroes de La Patria, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se activen los mecanismos de protección a la vida honra y bienes de los colombianos y que se persiga con rigor a los autores de este acto sin precedentes en la historia de la ciudad. El Senado de la República lamenta profundamente este hecho y envía a los familiares de las víctimas fatales y heridos sinceras voces de condolencia. A las autoridades ofrecemos nuestro respaldo para no desfallecer en las acciones que permitan reducir a quienes persisten en sus actos terroristas. Los buenos somos más, este hecho que enluta a Barranquilla y al país no nos puede atemorizar. Reiteramos la necesidad de respaldar a la fuerza pública para derrotar a los terroristas. Al señor alcalde de Barranquilla, doctor Alejandro Char Chaljud, y a todos los ciudadanos de la capital del Atlántico, queremos hacerles saber que el país es solidario en este difícil momento”.

SE PRONUNCIA EL CONCEJO DE BARRANQUILLA

Antes los últimos hecho de violencia en Barranquilla, el concejal Juan Ospino alzó su voz en contra de todo acto violento y más en contra de la fuerza pública e hizo un llamado a la ciudadanía y a todas las instituciones a rodear a Policía, que tiene un deber misional y una tarea de mucho riesgo.

“Estos actos de criminalidad no pueden presentarse en Barranquilla y son ajenos a la ciudad, no aceptamos a que Barranquilla pierda lo que en otrora fue el remanso de paz de Colombia, se debe disponer de todos los recursos y condiciones institucionales para hacerle frente a este tipo de situaciones con vehemencia en compañía de la ciudadanía, que debe colaborar para que podamos prestar mejores condiciones de seguridad y convivencia, no renunciamos a seguir trabajando por la paz y sana de convivencia y nuestra fuerza pública hace parte de la protección de la sociedad civil y por tanto tenemos que rodearla”, se pronunció Ospino.