Se creará Claustro Educativo en la Universidad Autónoma del Caribe

Profesores, estudiantes, personal administrativo y sindicalistas, se encuentran en asamblea permanente desde este viernes con la finalidad de crear un Claustro Educativo, que conlleve a la escogencia de un rector para Universidad Autónoma del Caribe, porque no están de acuerdo con la escogencia de Víctor Armenta del Gordo, como el nuevo rector en reemplazo del saliente Ramsés Vargas Lamadrid.

“En estos momentos nos encontramos en condición mediática de construcción de un Claustro Educativo que sirva como ente de control para la supuesta asignación de un nuevo rector. Ahorita nos habían colocado al doctor Víctor Armenta del Gordo, pero la comunidad estudiantil, los profesores, los administrativos, inclusive, directores de programas no estamos de acuerdo porque hace parte de la misma familia, del mismo conglomerado que se identificó durante todos los cuatro o cincos que estuvo Ramsés (Vargas) con nosotros y eso no nos da las garantías suficientes como para pensar en que esa rectoría nos vaya a garantizar mejorar la universidad”, dijo a El Universal Freddy García Sierra, catedrático de esa universidad.

García Sierra, quien también hace parte del sindicato, agregó que “estamos aquí reunidos para ventilar otras opciones y mirar a ver cómo reanudamos las clases lo más temprano posible, porque nuestra materia prima son los estudiantes. Aquí no estamos trabajando con cemento ni con telecomunicaciones ni con transporte ni nada de eso. Es un servicio público, pero educativo en condiciones privadas donde la mayoría de los padres de familia son estratos 3, 4, 5 y hasta 6 y ellos sus niveles de prioridad son en otras circunstancias y nos da miedo que los estudiantes se nos cansen, se vayan y por sustracción de materia no tendría sentido ya la universidad y mucho menos el sindicato”.

En cuanto a la posibilidad de que se reanuden las clases lo antes posible García Sierra, manifestó que” acá se están mirando expectativas. Yo creo que la otra semana debe haber, sino el inicio de las clases, debe haber algo firme para reiniciar las clases, valga la redundancia”.

Indicó que los profesores y administrativos se sienten afectados por tienen seis meses que no reciben sueldos. “Los catedráticos desde el mes de septiembre del año 2017 no recibimos un peso y los profesores de tiempo completo desde noviembre no reciben ni un peso ni prestaciones ni nada, están sin ninguna asistencia social, entonces, la situación es crítica para nosotros, pero tenemos la mayor intención, el mejor deseo de mejorar, de sostener la universidad y proyectara al infinito”.

“La mayoría de los administrativos y los profesores, de pronto con alguna excepciones, la parte económica no es una prioridad Uno A, aunque se nos sí se nos ha afectado las satisfacciones básicas, pero estamos dispuestos a, no a renunciar, pero sí a darle bastante amplitud a unas necesidades mediáticas para sostener a la universidad y que en corto plazo vamos a tener la misma universidad que tuvimos unos cinco o siete años atrás”, sostuvo.

Sobre el caso de la elección de un nuevo rector manifestó que hay varias expectativas. Una expectativa legal, que tiene que ser nombrado por la Sala General y el Concejo Directivo de aquí de la Universidad, pero sabemos que el Concejo Directivo y la Sala General están permeados por la misma situación que mostró desde el ejecutivo Ramsés, porque él solo no se podía despachar. Tenía que ser avalado por el Concejo Directivo y la Sala General para poder realizar los gastos, ya que él era ordenador de gastos, y para poder ejecutar todos esos negociados que hizo tenía que tener el visto bueno de ellos. Aunque tengo entendido que también por cuestiones de tipo arbitrario, él tomó decisiones que no le correspondían, bueno y eso tendrá que pagarlo desde el punto de vista penal, pero la Sala General y Concejo Directivo indudablemente son responsable de un 80% y 90% del detrimento en el se encuentra la universidad”.

Por último, manifestó que “en el consenso que estamos manejando, no es algo unificado, pero sí creemos que la otra semana, por ahí entre miércoles y jueves, puede haber luz verde para el inicio de las clases. En eso estamos trabajando, no por temor ni porque seamos inconsciente de la situación que tiene la universidad sino por sus condiciones estratégicas. Y reitero, esto no es una fábrica de cemento, aquí no vendemos productos renovables ni materia prima, aquí la materia prima son los estudiantes, los alumnos, entonces, son un producto espacial”.