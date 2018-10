Se inició proceso de embargo contra bienes del alcalde de Sincelejo

En horas de la mañana de este viernes fue iniciado un embargo en contra de los bienes muebles e inmuebles del Alcalde del municipio de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa.

La diligencia, se activó a través del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, por una supuesta deuda de 2 mil 500 millones de pesos con la empresa Dicare Inversiones Limitada que lo demandó.

El Tribunal Superior de Sucre había admitido una tutela impetrada por el mandatario de los sincelejanos contra la decisión del Juzgado el pasado 13 de septiembre, pero negó la solicitud de suspensión del embargo.

Para frenar este embargo Quessep Espinosa había acudido a la tutela apoyándose en la supuesta violación de algunos de sus derechos, uno de ellos la igualdad procesal, pero no lo consiguió.

Por esto último, a las 10:30 de la mañana se dio inicio el procedimiento en el apartamento del Alcalde de Sincelejo en el edificio Galilea del barrio Venecia de Sincelejo, dándose así otro capítulo de este pleito legal.

Pero la abogada de Dicare Inversiones Limitada, Adriana Reyes Buelvas, no se pudo llevar ninguno de los inmuebles, pues su esposa Angélica Cuevas Díaz, presentó facturas a su nombre de todo lo que hay en el apartamento.

Sin embargo, los bienes encontrados al interior del inmueble quedaron secuestrados y a la Gestora Social se le dieron cinco días para que presente otras pruebas y el juez decida si la abogada puede regresar por dichas propiedades.

Cabe recordar que en su momento el alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa, afirmó con vehemencia no conocer la empresa Dicare Inversiones Limitada y que mucho menos le debe dinero.

“Podemos decirle a la opinión pública que no conozco esa empresa y ni siquiera sabía de su existencia. No le debo ni un solo centavo, nunca he hecho ninguna clase de préstamo con esa ella”, expresó.

