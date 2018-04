Se siguen dilatando audiencias en contra de juez de Cereté

El juez tercero penal municipal de Montería con función de conocimiento, Rubén Gómez, pidió explicaciones al fiscal Eliécer Ramos González, por no presentarse a la audiencia en la que se pretendía leer un fallo en contra del juez penal del Circuito de Cereté, Francisco Daza Ramírez.

No es la primera vez que se dilata el proceso, pero en esta oportunidad el juez le dio cinco días de plazo al fiscal para que dé una explicación convincente de su inasistencia y le advirtió que en caso contrario, se tomarán las medidas disciplinarias pertinentes para sancionarlo.

Se indicó que el juez investigado por injuria y lesiones personales agravadas, ha utilizado innumerables maniobras para hacer fracasar las audiencias y en esta oportunidad no se pudo leer el fallo porque no estaba el representante de la Fiscalía. "Dejo constancia de que el fiscal, a pesar de ser notificado en debida forma, para que acudiera a esta diligencia, no se presentó, con lo que está faltando a uno de los deberes, lo cual conlleva a sanciones", señaló el juez.

También dijo que esa situación obstruye y paraliza la justicia, que debe caracterizarse por ser rápida, eficiente, eficaz y cumplida.

Como se recordará, el juez Daza es investigado por haber injuriado y por haber causado lesiones personales a la joven Karen Canabal, a quien intentó atropellar y a la que pegó carteles por toda la ciudad en medio de una pelea de tipo sentimental.

Según la universitaria Canabal la situación se inició desde que ella empezó a andar con un taxista, quien la recogía todos los días en el casino donde laboraba y la llevaba hasta su residencia. “Esa situación molestó al juez quien un día llegó a mi casa a reclamarme porque el taxista no le contestaba las llamadas”, dijo la joven.

A partir de ese momento aparecieron en Montería carteles insultantes en todos los puntos de la ciudad, en las casetas de cajeros electrónicos, en la puerta del sitio donde trabajaba y en los postes. Esos mismos carteles fueron decomisados por la Policía en un vehículo de propiedad del juez.