"Se tiene que ir o la asesino": hombre amenazó así a una profesora en San Pablo

Una maestra que laboraba en la sede La Mixta de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial Letac del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, tuvo que abandonar el pueblo por amenazas de un comandante de un grupo paramilitar que se identificó como Carlos Mario.

Las amenazas proferidas a la docente quedaron grabadas en un audio que se ha hecho viral en las redes sociales y que deja al descubierto que la paz en algunas zonas del país está en riesgo de resquebrajarse.

En el audio, este sujeto intimida a la docente y le dice que le va a leer un comunicado que debe escuchar por el bien de ella y su núcleo familiar. La profesora le reclama que por el tono de voz toma ese mensaje como una amenaza y acto seguido el presunto comandante paramilitar le dice: “coja sus cositas y se me va de la región que yo aquí no vengo a que me diga cómo tengo que hacer las cosas”.

La docente le pregunta que qué mal ha hecho, que si trabajar es malo, a lo que el jefe paramilitar responde: “A mí no me venga a hablar así, se tiene que ir de acá o la asesino, usted sabe que nosotros acá asesinamos al que a nosotros nos dé la gana”.

El personero de San Pablo, Bolívar, Carlos Nuevo Torres indicó que la certeza de esas amenazas la determinan las autoridades. “Nosotros lo que hacemos es tomar la declaración como Personería y activar la ruta. No puedo dar datos por seguridad”.

Según Fuentes de Inteligencia Militar, la voz del personaje que se identifica como Carlos Mario (audio) que amenaza de muerte a la profesora, es al parecer un comandante del Clan del Golfo que tiene presencia en la región del sur de Bolívar y el Magdalena Medio.

Oír el audio del paramilitar Carlos Mario, amenazando a la profesora Deyanira Ballestas de San Pablo, Sur de Bolívar, hiela el alma. País infame — Clo Cloquis (@Cloquis) 3 de julio de 2018

Fecode rechazó las amenazas

Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, rechazaron la intimidación a la docente y aseguraron que se enteraron por su filial en ese departamento.

“Fecode se pronuncia rechazando esta violencia y estamos exigiendo al Gobierno garantías para el ejercicio de la labor docente. El asunto es garantizar ese derecho inalienable al trabajo, y manifestar nuestra preocupación por lo que ese esta viviendo en las regiones de Nariño, Cauca, y en otras del país donde han amenazado a maestros, estudiantes y padres de familia”, comentó Rafael Cuello, secretario general de Fecode.

Cuello precisó que las amenazas han bajado desde que se adelantó el proceso de paz con las Farc y el que se realiza con el Eln, pero preocupa que en las regiones hay presencia de otros grupos ilegales que generan la intimidación.

Desde la Gobernación de Bolívar expresaron que desde el momento en el que conocieron la intimidación “le hemos brindado todo nuestro acompañamiento y le solicitamos el respaldo necesario a la Fuerza Pública, que ya le asignó un cuadrante de protección a través de la Policía Nacional. La Unidad Nacional de Protección (UNP) también fue notificada, de manera urgente, sobre este caso”.

Precisaron también que de inmediato autorizaron el traslado de la docente a otra zona, no solo para proteger su vida, sino también para garantizarle sus derechos laborales. “Nos abstenemos de revelar el lugar con exactitud por razones lógicas de seguridad”, indicaron las autoridades gubernamentales.