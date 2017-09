Seis concejales de Montería deben multas de tránsito

Seis de los 19 concejales de Montería tienen deudas pendientes con el tránsito. Las conductas que más se repiten entre los coadministradores del Municipio son conducir en estado de embriaguez y parquear en sitios prohibidos.

El listado de los concejales con comparendos vigentes son Carlos Alberto Zapata, Aldrin Pinedo, Gustavo Negrete Bonilla, William Fernando Godín, Emiliano Pastor Álvarez y Alexander Madrid Botero, quienes adeudan en conjunto cerca de 13 millones de pesos. Algunos de ellos están en la etapa de cobro coactivo, según la página del Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por infracciones de Tránsito, Simit.

Los tres primeros

El concejal que más infracciones registra en el sistema es Emiliano Pastor Álvarez, quien debe 8 millones 866 mil 805 por seis infracciones, algunas de ellas cometidas desde el año 2008. La prtimera fue en diciembre de 2008 en Montería por no utilizar el cirnturón de seguridad cuando conducía el campero identificado con la placa QEZ 744. La segunda fue en la calle 20 con carrera tercera donde conducía un vehículo en estado de embriaguez, infracción que le implicó una multa de de más de 800 mil pesos y en esa oportunidad le inmovilizaron la camioneta de placas BPK 956.

La lista de infracciones continuó en 2011 por no informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo, la cuarta fue por no realizar la revisión técnico mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico mecánicas o de emisón de gases aún cuando porte los certificados correspondientes. Eso fue en la vía que de Montería conduce a Lorica, la quinta nuevamente por conducir en estado de embriaguez en el municipio de Chinú y la sexta última fue en febrero de 2016 cuando fue amonestado por conducir un vehículo con la licencia de conduccción vencida Todas están en cobro coactivo.

En segundo lugar aparece el concejal Gustavo Negrete Bonilla, quien adeuda un millón 526 mil 287 pesos luego que le impusieran un comparendo el 28 de noviembre de 2016 y el mismo sistema señala que por incumplimiento, pero no especifican las razones exactas.

El tercer lugar lo ocupa el concejal William Fernando Godín, quien adeuda 693 mil 796 pesos, luego de un comparendo señalado por el tránsito en 2015 por estacionar la camioneta de placas MGY859 en un sitio prohibido y el otro por infringir normas de tránsito en la 41 con Circunvalar.

Sigue la lista

El listado de concejales infractores también incluye a Alexander Madrid Botero, quien debe 502 mil 829 pesos como lo establece la resolución de julio de 2015 por estacionar la camioneta BZN 414 en zonas prohibidas, exactamente en la calle 30 con octava.

Aparece además Carlos Alberto Zapata, quien adeuda 409 mil 794 pesos pesos en una resolución del 16 de enero del presente año por estacionar un vehículo en sitio prohibido y la cierra Aldrin Pinedo Sánchez con una multa de 368 mil 870 pesos, a quien le impusieron una foto multa el 30 de abril de 2017 por conduir el vehículo UBV 238 a una velocidad superior a la máxima permitida en Arjona, Bolívar.