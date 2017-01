Senador Araújo conmina a Minsalud a defender niñas afectadas con vacuna del VPH

“Duele que ante el dolor de una familia, el ministro siga prefiriendo defender una vacuna que a las niñas que han sufrido afectaciones en su salud”, afirmó el senador Fernando Nicolás Araújo, luego de conocer las declaraciones del Ministerio de Salud ante el fallecimiento de una menor de El Carmen de Bolívar.

Con estas palabras el senador del partido Centro Democrático, criticó la actitud de defensa del ministro de salud, Alejandro Gaviria, quien a través de un comunicado a la opinión pública aclaró que Dalida Pitalúa, de 16 años, no falleció por causa de la vacuna sino por un tipo de lupus eritematoso sistémico.

“Mi reacción a este hecho no es por oportunismo político alguno. Me duele lo que le pase a estas niñas, he seguido de cerca su dolor y se lo que han tenido que padecer. Aquí el oportunista es el Ministro que se presentó en el mes de agosto hacer promesas que a la fecha no ha cumplido”, dijo el legislador.

Araújo expresó que le ha solicitado varias veces al ministro mayor atención a este problema, sin embargo, se quejó que la atención de Alejandro Gaviria ha sido precaria. "Y no lo digo yo, lo dicen los padres de las menores afectadas, yo solo soy su voz”, manifestó.

En el comunicado el Ministerio de Salud expresó que la Organización Mundial de la Salud y varias sociedades científicas y académicas alrededor del mundo han dicho que no existe ninguna evidencia científica que permita relacionar la aplicación de la vacuna con la aparición del lupus eritematoso sistémico, el cual fue la causa del fallecimiento de la menor.

A esto el senador Araújo contestó: “Hay evidencia empírica que demuestra una clara relación entre la vacuna y los efectos en el sistema inmunológico, agravados en los casos en los cuales hay antecedentes inmunológicos, como es este caso”.

Araújo precisó que el problema en El Carmen de Bolívar se ha agudizado por la falta de atención del Gobierno. “El Ministro dice que ha cumplido, los padres de familia de las menores afectadas dicen que no, yo les creo a ellos. Mientras el Ministro defiende una vacuna, yo defiendo a las familias de El Carmen de Bolívar afectadas por la vacuna o por cualquier motivo”, concluyó.