En Sincelejo, ponen en marcha campaña de seguridad vial "Salvando Ando"

“Salvando Ando” se denomina la campaña lanzada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio de Transporte, Alcaldía de Sincelejo y la Policía Nacional, con el fin de prevenir accidentes de tránsito en la capital sucreña.

Durante la presentación de esta campaña en la Plaza Cultural de Majagual, Adrián Mercado Ríos, dio a conocer como un accidente de tránsito le cambió la vida. “A los motociclistas los invito a que manejen con mucha precaución porque la vida es una sola y que no conduzcan en estado de embriaguez. Yo tuve 9 entradas a una clínica. Me decían que no tomara cuando manejara y no prestaba atención, hasta el día que me accidenté y me fracturé la pierna en tres partes. Me la iban a cortar”, relató Adrián Mercado.

El secretario de Tránsito de Sincelejo, Víctor Salcedo, indicó que se busca es alertar a los sincelejanos para que prevengan accidentes y así poder salvar vidas en las vías de la ciudad. “Hoy estamos haciendo cuadros vivos, pedagogía, actuaciones personalizadas a cada uno de los actores viales y capacitaciones con técnicos especializados que sensibilizan a los ciudadanos”, indicó Salcedo Cuello.

Por su parte, Yeimy Ojeda Botina, coordinadora de la campaña “Salvando Ando”, indicó que esta iniciativa muestra a través de una obra de teatro situaciones cotidianas, la forma de solucionarlas, para convertirse en un buen actor víal.

“En Sincelejo enfocamos las actividades a los motociclistas y peatones, que son la mayoría de actores viales. Sin embargo, tenemos otros espacios donde se relacionan los valores con las señales de tránsito”, dijo Ojeda.

Los promotores de este programa, vienen entregando recomendaciones a los conductores especialmente sobre la importancia de tener conocimiento de las normas de tránsito y cumplirlas, para evitar accidentes y vivir en armonía vial.

Según las autoridades, en el año 2017, en Sincelejo se redujo la accidentalidad en un 37%, los lesionados en un 42% y disminución en muertos por accidentes de tránsito en un 17%. En el departamento de Sucre, las estadísticas de víctimas fatales se redujeron en un 5%, los accidentes en un 21% y en los lesionados se pasó de 981 a 788, es decir una disminución del 20%.