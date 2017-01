Habitantes de Punta Seca en Coveñas claman por agua

Habitantes del corregimiento de Punta Seca, en el municipio de Coveñas, están preocupados por la falta de agua potable, lo que los llevó a realizar una protesta para exigir solución a la problemática.

La comunidad bloqueó la vía que comunica a esa población con el casco urbano de Coveñas, cansada de no recibir respuesta a la falta del preciado líquido y no tener de dónde abastecerse. Indicaron que aunque les envían un carrotanque este no es constante y no alcanza para toda los pobladores.

Expresan que para las labores domésticas ellos tomaban el agua de un pozo artesanal ubicado en una finca del poblado, sin embargo el propietario les informó que no pueden seguir tomando el líquido de allí porque debido a la temporada de sequía el cuerpo de agua se puede secar y lo requiere para las actividades agropecuarias.

Hugo Garay, habitante de Punta Seca, señaló que la última vez que recibieron agua fue el año pasado y llevan muchos meses sin recibirla. “Funcionarios de la Alcaldía se presentaron acá y nos dicen que nos van a traer carrotanques de agua, pero nosotros no estamos pidiendo paños de agua tibia sino que queremos una solución para que el agua salga por la pluma", precisó.

Manifestaron que se requieren de unos trabajos puntuales para acceder al servicio de acueducto, pero la Alcaldía no los ha realizado. "Desconocemos porque no se le da una solución y exigimos que nos tengan en cuenta porque en Coveñas si tienen agua y le dan prioridad a la zona turística”, expresó otro de los habitantes de Punta Seca.