Hieren con machete a escenógrafo Fred De La Rosa durante un atraco en Tolú

Fred Jiménez De La Rosa, escenógrafo y director de Artes del departamento del Magdalena, fue herido con un machete en una de sus manos y en la cabeza, por dos desconocidos que lo intimidaron para atracarlo anoche en el malecón del puerto turístico de Tolú.

El hecho se presentó a las 11:00 de la noche, cuando Fred De La Rosa como es conocido en el mundo artístico, salió de hotel donde se hospedaba, para comprar comida, y fue abordado por los sujetos, quienes intentaron despojarlos de las pocas pertenencias que llevaba.

“Yo salí al camellón turístico a buscar algo de comer, cuando dos muchachos me intimidaron con un machete y me intentan quitar todo. Yo llevaba mi cédula, mi tarjeta de cuenta de ahorros y $70 mil en el bolsillo. Ellos me tumban y me rajan con el machete”, relató.

A Fred De La Rosa le causaron heridas en la mano izquierda y en la cabeza, por lo que en el Hospital Local los médicos le tomaron 5 y 10 puntos de sutura respectivamente.

“Cuando estaba en el suelo, yo sentí que dos personas gritaron a los sujetos y ellos soltaron el machete y salieron corriendo”, indicó Fred De La Rosa, quien está radicado en la ciudad de Santa Marta y se encontraba hace 3 días en el puerto, realizando la preproducción de un contometraje que ganaron un grupo de estudiantes de la Universidad del Magdalena, en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfco, en la modalidad de Relatos Regionales, denominado “San Patacón”.

Dijo que al momento del ataque había muchas personas en el malecón, pero nadie se atrevió a interceder, como tampoco había presencia de las autoridades. “Yo no instauré denuncia, la Policía estuvo en el Hospital, en donde estuve hasta las 4:30 de la mañana, me atendieron bien los doctores”, dijo.

Explicó que le toca dejar el trabajo y retornar a Santa Marta, ya que el es el encargado de la escenografía del cortometraje, pero debido a este infortunado incidente no puede continuar allá.

“Lo material no vale nada, lo que vale es la vida, por poco me matan, gracias a Dios me llevaron al Hospital”, anotó.

Dijo que ahora les da miedo a su grupo de trabajo porque ellos tienen que grabar en con equipos tecnológicos y ante esta situación requieren seguridad para poder continuar.