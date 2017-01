“Intentaron dispararme en la cabeza para matarme”: Hugo Sánchez

Ya en su lugar de residencia, tras ser dado de alta, el defensor de los Derechos Humanos, Hugo Sánchez Alquerque, aseguró que quienes atentaron contra su vida intentaron dispararle en la cabeza para matarlo.

“Después de dispararme en la pierna izquierda y hacerme caer de mi moto, el sicario intentó dispararme en la cabeza en tres oportunidades, pero se le encasquilló el arma”, expresó el activista.

Según Sánchez Alquerque, cuando pasaba por un sector solitario lo interceptaron dos hombres que se movilizaban en una moto Boxer, portando cascos negros y sin mediar palabras lo atacaron a bala.

“Ya quienes me quieren asesinar saben que utilizó chaleco antibala y por eso esta vez intentaron darme en la cabeza, pero no pudieron, pues aunque ya herido, me armé de una machetilla que llevaba”, comentó.

Sánchez Alquerque expresó que el nuevo atentado contra su vida, del cual tiene conocimiento la Policía Nacional y que denunció ante las autoridades competentes, no lo detendrá en su lucha contra los corruptos.

“Ahora denunciaré con mayor vehemencia la corrupción en Sucre y sobretodo el carrusel de compra y venta de fiscales por parte de politiqueros que se quieren perpetuar en el poder”, enfatizó el líder de los derechos humanos.

El también ex candidato a la alcaldía de Los Palmitos, ya había sufrido un atentado contra su vida en el mes de septiembre de 2015, resultando ileso, pues su chaleco detuvo los balazos que le dispararon desconocidos.

Los lamentables hechos se presentaron a eso de las 9:00 de la mañana del miércoles, cuando la víctima se movilizaba solo en su motocicleta entre los municipios de Corozal y Los Palmitos.

Hugo Sánchez Alquerque fue auxiliado por mototaxistas que pasaban en ese momento por el lugar, posteriormente agentes de la Policía Nacional lo llevaron en una ambulancia a un centro asistencial en donde trataron sus heridas.

El año pasado este defensor de los Derechos Humanos responsabilizó al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por los hechos que podrían suceder en contra de su vida, pues siente que lo quieren asesinar y no tiene esquema de protección.