Mañana, gran jornada de amnistía para que remisos definan su situación militar

Desde mañana hasta el 21 de octubre próximo se cumplirá en Sincelejo la jornada de amnistía a través del Distrito Militar No 11, para que los 36 mil remisos que hay en la capital sucreña definan su situación militar.

La convocatoria hecha por el Ejército cuenta con el apoyo de la Administración Municipal de Sincelejo, y los beneficiarios serán exonerados de pagar las multas por no tener definida su situación militar.

“Aquellas sanciones por la mora de la solución de esta situación, quedan en cero. Esperamos que los ciudadanos que se encuentran en estas condiciones puedan aprovecharla”, dijo el alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa.

Por su parte, el teniente coronel Jorge Martínez Lozano, comandante de Reclutamiento zona 11, manifestó que esta jornada se realiza a nivel Nacional amparada en la Ley 1861 del 4 de agosto de 2017, que aplica por un año, es decir que los ciudadanos tienen 10 meses para dar solución a sus multas a través de esta amnistía.

“Esto es de atención diaria, es decir, las personas que no puedan acercarse esta semana, pueden hacerlo durante los diez meses que les quedan, y no solo en Sincelejo, sino en el Distrito Militar que le quede más cerca, no importa la ciudad”, indicó.

Los remisos son los ciudadanos que fueron citados a una concentración, tuvieron una boleta de citación y salieron aptos para prestar el servicio militar después de practicarse los exámenes médicos, pero no definieron su situación.

“Ser remiso implica unas multas anuales, aproximadamente de un millón y medio de pesos. De estos 36 mil ciudadanos que estamos convocando el que menos debe, tiene una multa entre 3 a 4 millones de pesos y el que más, entre 10 a 12 millones”, dijo el coronel Martinez Lozano.

Los beneficiarios de esta amnistía solo pagarán el costo de la elaboración de la libreta militar que corresponde a $111 mil , toda vez que le serán borradas todas las multas.

Sobre las personas que no son remisas, manifestó que los costos son diferentes porque deben de pagar los gastos de la elaboración de la libreta militar, y además, deben cancelar una cuota de compensación militar que varía de acuerdo al patrimonio que tenga el ciudadano.