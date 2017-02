Mototaxistas en Sincelejo protestaron por medidas de la Alcaldía

Una marcha pacífica y concentración durante dos horas aproximadamente frente a la sede de la Alcaldía de Sincelejo protagonizaron en la mañana de hoy, unos 200 mototaxistas quienes protestaron contra las medidas de la Administración Municipal adoptadas mediante Decreto que establece el día sin moto y prohibición de la circulación de parrillero hombre en diferentes sectores.

José Marrugo, uno de los promotores de la protesta expresó que no están de acuerdo con el Decreto 729 de 2016 que según él les viola sus derechos, “sabemos que el mototaxismo es un transporte informal, pero sabemos que aquí en Sincelejo no hay forma de tener un trabajo digno y no hay fuentes de empleo para llevar el sustento a nuestras familias”, expresó.

Agregó que la marcha fue convocada a través de redes sociales y unos cuantos afiches que colocaron en diferentes puntos de Sincelejo, sin embargo esperaban tener una mayor convocatoria, “nosotros somos personas pobre e invitamos a los que verdaderamente tienen la necesidad de trabajar a manifestarnos pacíficamente, porque nosotros no aceptamos que ningún politiquero de Sucre venga a darnos plata para manchar nuestro buen nombre, estamos luchando por una causa justa”, dijo.

Los mototaxistas indicaron que esperan que el Alcalde modifique el Decreto 729 o busque alternativas de empleo, proyectos productivos y otros para salir adelante.

Por su parte, Nilson Contreras, quien también se dedica al mototaxismo dijo que ellos están trabajando honradamente y han respetado el hecho de que los días 15 y 30 de cada mes no circulan motos, “deben buscarnos una solución para trabajar, no somos delincuentes como de pronto piensan, nosotros no tenemos culpa que haya personas que se camuflen en el mototaxismo. Estamos dando la cara porque necesitamos trabajar”, expresó.

La marcha que recorrió varias calles del centro de Sincelejo concluyó frente a la sede de la Alcaldía en donde los mototaxistas se concentraron pidiendo al alcalde Jacobo Quessep que saliera de su despacho para hablar con ellos. Aunque permanecieron más de una hora en el lugar, ningún funcionario de la Administración Municipal salió a dialogar con ellos.