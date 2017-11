Sibus que opera el transporte público en Sincelejo no está siendo sostenible

La empresa Sibus encargada de la prestación del servicio de transporte público en Sincelejo, no está siendo sostenible financieramente, según lo dieron a conocer directivos y algunos socios en la mañana de hoy.

Según manifestaron diferentes factores inciden en esta situación, siendo uno de ellos que esperaban tener una afluencia diaria de 13.900 pasajeros y no ha sido así porque en la actualidad solo utilizan el servicio aproximadamente 7.200 usuarios.

Alexander Padilla, asesor de la empresa Sibus, manifestó que esperaban generar de acuerdo al flujo de pasajeros proyectados $540 millones al mes, y sólo están generando $280 millones, presentándose un déficit mensual de $260 milones.

“El negocio hoy por hoy no es atractivo por el flujo de pasajeros que no está llegando al sistema, hay una diferencia de 6 mil pasajeros, por eso consideramos que se deben implementar medidas conjuntas con la Alcaldía, para que el sistema pueda funcionar”, explicó el Asesor.

Manifestó que el contrato para operar Sibus es por un periodo de 5 años. Sin embargo pasado más de un año de servicio, este no está generando utilidades esperadas y de seguir así no se alcanzaría a recuperar la inversión que se ha hecho en 50 busetas y 35 de segunda que hacen parte de la alianza estratégica con los transportadores sincelejanos.

Entre los factores que influyen según los directivos de Sibus, está que no ha habido una pedagogía para generar la cultura ciudadana que permita que los usuarios ayuden a sostener su transporte público.

“Nosotros no queremos atacar a nadie, lo que buscamos es que Sincelejo le apueste al sistema y que entre la Alcaldía y la empresa que somos los responsables de este, lleguemos a una conclusión clara para seguir operando y que el sistema sea sostenible”, dijo Alexander Padilla.

Los directivos de Sibus indicaron que ellos vienen cumpliendo con la frecuencias en las rutas, tal como fue establecido en los pliegos, que es entre 10 y 11 minutos.

Según Alexander Padilla, es cierto que 85 busetas no alcanzan a cubrir la extensión y la población que ha crecido en Sincelejo, “pero ya nosotros hicimos el primer intento, y como vamos hacer un segundo intento de decir Sincelejo necesita 150 busetas, si no ha sido atractivo el negocio y no se está utilizando el sistema como debería ser”, aseveró.

Para los directivos de Sibus, es urgente que también la Alcaldía de Sincelejo haga su parte en diferentes aspectos, entre estos, el cambio de rutas, más control de la movilidad, pedagogía a los usuarios y mejoramiento de la malla vial, que permita incentivar más el uso de Sibus.

“Si bien se han tomado medidas, estas no han sido suficientes, y hoy por hoy no nos están dando las garantías para sostener el servicio en el tema económico y financiero de la empresa”, anotó Padilla.