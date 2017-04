Usuarios molestos por demoras en transporte público en el día sin motos

Un grupo de usuarios del transporte en Sincelejo, alzaron su voz de protesta, al medio día de hoy, ante la demora de los buses que prestan este servicio público, que según ellos no es eficiente especialmente cuando se cumple hoy el Día sin Motos.

Algunos de los usuarios, expresaron que tenían más de una hora aproximadamente en la carrera 17 con 21, zona céntrica, esperando el servicio de una buseta de transporte público, y durante este tiempo no pasó ninguna.

Indicaron que no se justifica que no exista un sistema de transporte oportuno, especialmente cuando hay medidas como los días sin motos establecidos mediante Decreto por parte de la Administración Municipal.

“Nosotros estamos esperando el transporte público y si no pasa debemos buscar la forma de movilizarnos. Entonces una persona en un carro particular se ofrece a prestar el servicio y un agente de Policía lo detiene porque dice que no es permitido”, expresó Adolfo Fontalvo, uno de los usuarios inconformes.

Agregaron que las autoridades deben entender la situación y garantizar que los ciudadanos se puedan transportar, más si el servicio público de transporte no se garantiza.

Igualmente, otros manifestaron que si bien es cierto el servicio de taxis es bueno en las fechas que no hay tránsito de motocicletas, a los usuarios se les hace más costoso poder salir de sus casas, y muchas veces les toca aplazar las diligencias que deben hacer.

El Día sin Moto se cumple hoy en Sincelejo, teniendo en cuenta que el 30 de abril próximo es domingo, y el Decreto Municipal que rige la medida, establece que cuando sea así, se correrá la fecha para el viernes inmediatamente anterior.

El Gobierno Municipal de Sincelejo viene invitando a la comunidad, a que utilice la bicicleta también como medio de transporte alternativo, amigable con el medio ambiente.