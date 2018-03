Veeduría ciudadana permanente preocupada porque en Sucre no arranca el PAE

El coordinador de la veeduría ciudadana permanente de Sucre, Andrés Pertúz Hurtado, calificó como preocupante que aún no haya iniciado por parte de la Gobernación, el proceso de licitación para contratar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del departamento.

“Precisamente hoy llegué acá a la Oficina Jurídica donde se realiza el proceso licitatorio y no hay inicio de este, lo que deja claro que no hay una dolencia hacia esta población que tanto requiere este tipo de programas. Podríamos decir que los alumnos no tienen PAE porque no existe voluntad, ni administrativa, ni social, para que esto se ponga en marcha acá en Sucre”, expresó el Veedor.

Dijo que todo este panorama denota que el servicio de alimentación escolar, lejos de avanzar, está es empeorando, comparado con el año anterior que también tuvo inconvenientes.

Manifestó que los recursos para el PAE están previstos por parte del Gobierno Departamental y Nacional, entonces no entienden la justificación de que el proceso aún no arranque.

Por su parte, en las instituciones educativas existe también preocupación por parte de docentes y directivos docentes, ya que según lo han manifestado, muchos alumnos no están acudiendo a clases porque son de escasos recursos económicos y no tienen siquiera para comprar un refrigerio en la escuela.

Abel Bejarano Martínez, rector de la Institución Educativa Concentración Desarrollo Rural del municipio de Los Palmitos, manifestó que los estudiantes que acuden a ese plantel viven en la zona rural y deben salir de sus casas a las 5:30 de la mañana y retornan a la 1:00 de la tarde, lo que implica un gran sacrificio para ellos, a lo que se suma también la falta de transporte escolar.

“Nosotros entendemos que un alumno sin tener un poco de alimento en el transcurso de la jornada escolar, es muy difícil que pueda tener cien por ciento sus capacidades para el aprendizaje”, expresó el Rector.

De acuerdo a la Secretaría de Educación de Sucre, el PAE este año en el departamento tiene un costo de más de $30 mil millones para suministrar complemento alimenticio durante 180 días a estudiantes de las instituciones educativas oficiales.