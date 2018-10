Superintendencia de Servicios Públicos estará vigilante en caso de la Triple A

La Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García, quien se encuentra por estos días en Barranquilla, sostuvo que la entidad que dirige estará vigilante para que la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que viene prestando la empresa Triple A no se deterioren, luego de que las acciones del socio mayoritario sufrieron un proceso de extinción por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“La empresa debe mantener la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo con altos estándares de calidad y eso no debería tener ninguna implicación. La situación que se presentó la semana pasada no debería tener ninguna implicación en la correcta prestación de esos servicios”, sostuvo Avendaño García.

Aseguró que la Superintendencia de Servicios Púbicos Domiciliarios va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo hasta el momento, “que es vigilar la correcta prestación de esos servicios y mantener un monitoreo permanente de que eso se lleve a cabo”.

Reiteró que “la labor de la Superintendencia es vigilar por la correcta prestación de los servicios públicos y en esa tarea hemos estado y nos mantendremos. Vamos a estar vigilantes para que el servicio se preste adecuadamente y que independientemente de quien sea el que ejerza el control de la compañía mantenga esa correcta prestación”.

Manifestó que para que la Superintendencia pueda intervenir una empresa “tiene que presentarse alguna causal de intervención y esa no es una situación que en este momento se esté presentando en la Triple A de Barranquilla. Entonces, mientras no haya una causal de intervención, la Superintendencia no entra a tomar posesión de la empresa. Debe haber unas dificultades técnicas y financieras para que pueda intervenir y esa es una obligación nuestra, pero en este momento no es el caso de la Triple A. No hay un riesgo financiero que señale de que necesita de una intervención de parte nuestra”.

Indicó que una manera se va a tener monitoreada a la compañía mediante los reportes que la compañía debe enviarles permanentemente. “Estaremos haciéndole seguimiento en campo para que los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado se estén prestando de manera correcta y estar vigilantes de que los indicadores de la prestación de esos servicios no se deterioren”.

Le mandó un mensaje a la compañía y los usuarios en el sentido de que “la empresa debe seguir prestando el servicio y a los ciudadanos, que deben seguir recibiendo esos servicios con calidad y que efectivamente el Gobierno Nacional, a través de los entes competentes, garantizará de que eso sea así”.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Previenen tráfico ilegal de niños en Montería