Suspenden diligencia de restitución de tierras en El Salado

La entrega material de la parcela La Esperanza, en El Salado, (corregimiento en El Carmen de Bolívar) debía realizarla ayer en una diligencia el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar, pero terminó siendo aplazada para el próximo 14 de marzo a las 8 de la mañana. El predio está dentro de la extensión de tierra conocida como La Emperatriz, sobre la vía que conduce al corregimiento.

El procedimiento, que fue ordenado mediante una sentencia de restitución de tierras, emanada por el Tribunal Superior de Cartagena, busca devolverle el lote al reclamante, quien lo abandonó cuando se intensificó el conflicto armado en la zona.

Sin embargo, el juez a cargo señaló que el otro predio que deben recibir las familias que también son desplazadas y actualmente ocupan esas mismas tierras que pretendían restituirse ayer, no está disponible por la Unidad de Restitución, por lo que no habría garantías suficientes para cumplir la diligencia. “El día que se disponga nuevamente para el desalojo se debe cumplir, y no se puede presentar lo que sucedió hoy (ayer)”, manifestó el juez.

Por su parte, Hugo Armando Torres Correa, quien figura como tenedor del predio en proceso de restitución, señaló que con ese procedimiento están viviendo parte de lo que padecieron en el año 2000, cuando huyéndole a la guerra lo perdieron todo.

Asegura que con la implementación de la Ley 1448 de 2011, la referente a la Restitución de Tierras, han sido revictimizados, lo que los ha llevado a perder todo lo que habían logrado hasta el momento. “La Unidad nos informa que nos van a reubicar, pero aún no se sabe si hay un sitio fijo, ya que el predio donde deben ubicarnos no está listo. Estamos en disposición de devolver la tierra, pero cuando existan las garantías para hacerlo”, dijo.

Torres Correa agrega que si devolviendo los predios le garantizarán la restitución del reclamante, él y las demás familias que viven en el terreno están dispuestos a salir sin enfrentamientos ni abusos, sólo esperan que la Agencia Nacional de Tierras haga efectivo el subsidio que les fue otorgado, que tiene un valor de 150 salarios mínimos para la compra de un nuevo lote y la ejecución de un proyecto productivo.