Tanque elevado tiene en vilo a la comunidad de Patico

La tranquilidad de los habitantes del corregimiento de Patico, en el municipio de Talaigua Nuevo, se ha visto afectada por las pésimas condiciones en las que se encuentra el tanque elevado que los surtía de agua potable.

El visible deterioro de la estructura, que tiene expuestas las vigas de metal que la soportan y una gran cantidad de grietas, la ha convertido en un peligro para todos, en especial para la Institución Educativa Tomás Danich, vecina al tanque elevado, como también lo son varias residencias.

La comunidad, en aras de evitar una calamidad en su corregimiento, ha denunciado en repetidas oportunidades ante la Alcaldía esta problemática, pero hasta el momento no se han tomado medidas contundentes, solo promesas incumplidas.

“Los mandatarios de nuestra comunidad se hacen los que no escuchan e ignoran completamente la situación y no buscan una solución. El alcalde ha prometido en varias oportunidades que la mejora al tanque elevado se va a realizar, pero nunca se hace nada”, afirmó Cristóbal Castro, líder comunitario de Patico.

No hay recursos

A raíz de estas declaraciones, El Universal se contactó con Gerardo Arias Zuluaga, alcalde de este corregimiento, para conocer por qué no se ha realizado alguna acción con el tanque elevado.

“Conocemos el estado actual del tanque elevado y en estos momentos no está funcionando. Por ahora no contamos con el presupuesto suficiente para poder realizar alguna intervención, por tal razón no hemos podido atender de manera eficaz los pedidos de la comunidad”, explicó Arias.

El mandatario también manifestó que está a la espera de la aprobación de unos recursos que servirán para la construcción de un acueducto, el cual busca solucionar la problemática del agua potable en los corregimientos de Patico, Talaigua Viejo, Peñol y El Porvenir, a los cuales ya se les realizó unos diseños técnicos para la futura ejecución de este proyecto.

“Aguas de Bolívar se encargó de realizar estos diseños que ya están aprobados y tendría una inversión de 158 millones de pesos, pero esta cifra no es fija, ya que hace falta la reunión de las directivas de la empresa para que se apruebe el proyecto de obra, el cual podría darse en 2019”, explicó un vocero de Aguas de Bolívar.