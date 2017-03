Tensión en San Jacinto

Hay tensión y conmoción en San Jacinto. La muerte de un joven y las heridas que sufrieron cuatro personas más tienen descontenta a la comunidad, quienes piden que haya justicia por lo que sucedió en esa población de Bolívar.

El miércoles, mientras se realizaba una protesta sobre la Troncal de Occidente por la ola de inseguridad que se está presentando en la vía que comunica con El Carmen de Bolíva, esas personas resultaron heridas en medio de hechos confusos, que son materia de investigación.

Mientras que los familiares de los baleados aseguran que serían miembros de la Infantería de Marina quienes les habrían disparado a los jóvenes, las autoridades indicaron que ya se iniciaron las investigaciones para aclarar los hechos.

A raíz de esta situación las autoridades del departamento y las municipales realizaron un consejo de seguridad en la sede de la Gobernación de Bolívar en El Carmen de Bolívar. En medio de la reunión, el alcalde Abrahan Kamell Yaspe, dijo que están trabajando de manera mancomunada para garantizar la seguridad del municipio, esclarecer los hechos en que resultó muerto un joven y cuatro personas más heridas.

“Como alcalde estoy preocupado, pero contamos con el apoyo de las demás autoridades y de la Gobernación de Bolívar, porque lo que queremos es el bienestar de las comunidades.

Hemos luchado para entregarle lo mejor a todas las comunidades”, precisó Kamell.

El mandatario dijo en tono enérgico que detrás de todo lo que está sucediendo hay personas que lo que buscan es generar el malestar en la comunidad, y los resultado lamentables que esto trajo consigo.

El alcalde asegura que aún no existe la claridad sobre lo que sucedió, solo hay conjeturas, por eso se están adelantando todas las investigaciones para determinar realmente lo que sucedió.

Kamell dijo que a raíz de lo sucedido decretaron el toque de queda hasta que se normalice la situación y se esclarezca lo que realmente sucedió en medio de la protesta.

Igualmente la personera municipal, Kelly Buelvas, indicó que el Ministerio Publico va a acompañar a todas las familias afectadas para que se respeten sus derechos y exista una claridad frente al proceso.

“Nosotros rechazamos este tipo de acciones, tengo que defender a la comunidad y mantener el orden público en todo el municipio, tal como lo establece la Constitución Política”, añadió el funcionario.

Hablan las victimas

El hecho que suscitó la protesta sobre la Troncal de Occidente, el pasado miércoles en el municipio, obedece al asesinato de un joven que trabajaba como mototaxita, al cual para robarle la motocicleta le fue propinada una golpiza que le provocó la muerte. A las 3:00 de la tarde de ese mismo miércoles, los manifestantes se volcaron a la carretera, la cual cerraron con chantas encendidas, exigiendo más resultados y controles de las autoridades para frenar los atracos de los cuales ellos son víctimas.

En ese lugar se encontraba Ever Javier Arrieta Solano, de 18 años de edad, quien resultó herido en el antebrazo derecho, cuando una bala lo rodo. “Yo estaba frente a un lavadero de motos viendo los enfrentamientos cuando sentí algo caliente en el brazo, pero no pensé que fuera una bala de verdad sino una de esas de goma que utiliza la Policía para dispersar a los manifestantes, y comencé a quietarme la sangre creyendo que se trataba de pintura, pero de inmediato la herida comenzó a botar sangre, me fui al hospital y allá me dijeron que se trataba de una herida con arma de fuego y me colocaron 15 puntos, y a las dos horas me dieron de alta”.

Arrieta precisó que desconoce el origen de la bala, pues él se encontraba junto a otros amigos viendo la protesta a varios metros de distancia.

Sin embargo, coronel Carlos Enrique Montenegro, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No 1, explicó que durante la protesta que se realizaba en esta población un camión de la Armada Nacional que cubría la ruta Cartagena hasta Corozal en Sucre, fue atacado a piedra por los manifestantes, y el personal que se encontraba adentro del vehículo salió con dirección a El Carmen de Bolívar.

Agregó que con el apoyo del CTI de la Fiscalía adelantan las investigaciones preliminares penales y disciplinarias con el fin de establecer que fue lo que realmente sucedió, lo cual van a saber con el fallo de la Fiscalía.

Los familiares de la víctima y de las personas que resultaron heridas, señalaron que no entienden como pudo suceder toda esa situación que trajo hechos lamentables, como es el caso de la muerte de Gustavo Adolfo Camargo Villalba, de 25 años de edad, quien también estaba observando la manifestación.

Los familiares de Camargo le dijeron a El Universal, que este se encontraba en un billar cuando comenzó la protesta y se fue a verla junto con otros amigos y a los cinco minutos de haber llegado la bala lo impacto en el cuello, fue trasladado hasta el hospital de El Carmen, pero a los 20 minutos de su llegada murió.

Camargo trabajaba en la ciudad de Cartagena, pero había viajado al municipio porque la obra se encontraba paralizada, y hoy viernes se reintegraba al trabajo, vivía en el barrio La Gloria de San Jacinto, deja dos hijas, una de cinco años y otra de tres meses.

El cuerpo del joven fue trasladado la mañana de ayer a Medicina Legal de la ciudad de Barranquilla, donde le fue realizada una prueba de cotejo balístico, para determinar por dónde entró el proyectil y a quién pertenece.

En medio de los hechos también resulto con una herida en el abdomen Jorge Luis Ruíz Ortega, de 42 años, quien fue trasladado hasta el Hospital Universitario del Caribe de la ciudad de Cartagena, por la gravedad de la herida.

Según Gloria Ortega, madre del hombre, a este le tuvieron que extraer uno de los pulmones porque la bala lo perforó, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado.

Ruíz se dedica al mototaxismo desde hacía tres meses, y al momento del impacto transportaba a un pasajero que se había quedado en medio de la protesta.

Igualmente resultaron con heridas en sus glúteos, Salvador Enrique Ramírez Yepes y Miguel Ángel Yepes Arias de 20 y 23 años de edad, quienes salieron de sus casas a ver lo que sucedía y fueron alcanzados por las balas. Los jóvenes fueron trasladado clínicas de la ciudad de Sincelejo en Sucre y de Cartagena para que les realicen exámenes más avanzados y determinen si sufrieron otros daños internos.