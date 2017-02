Tragedia de El Peñón reitera crisis bomberil en Bolívar

El departamento de Bolívar sigue conmocionado por la tragedia que la madrugada del domingo tuvo como epicentro el municipio de El Peñón, a orillas del río Magdalena.

Como se sabe, cinco niños murieron al incinerarse la humilde vivienda donde dormían. Dos adultos, miembros de la misma familia, resultaron heridos tras el hecho.

Al conocerse el caso, la administraciones municipal y departamental se volcaron a atender la grave situación, y asimismo autoridades como el Ejército y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acudieron al municipio a brindar apoyo psicosocial a familiares de las víctimas. (Lea aquí: El siniestro que enluta a El Peñón)

No obstante, la tragedia de El Peñón pone nuevamente sobre la mesa la crisis bomberil que se evidencia en la mayoría de los municipios de Bolívar. De los 46 municipios del departamento, 33 no tienen constituido un cuerpo de bomberos que esté disponible frente a emergencias, mientras que en los otros 13 aunque sí hay bomberos, la mayoría opera con dificultades debido a que son voluntarios y no han suscrito contrato con el que las administraciones municipales garanticen la gestión integral del riesgo contra incendio, como lo indica la Ley 1575 de 2012, que establece la ley general de bomberos en Colombia. Precisamente, el pasado 2 de febrero la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia emitió una circular reiterando a todos los alcaldes y gobernadores del país la necesidad de cumplir con las responsabilidades emanadas de la Ley 1575.

El Peñón es uno de los 33 municipios de Bolívar que carecen de bomberos. Vecinos del lugar de la tragedia indicaron que al momento del incendio no contaron con mayor ayuda para evacuar a las víctimas de la vivienda, reiterando la ausencia del organismo de socorro en el pueblo.

“ESTAMOS EN EL PROCESO”

El alcalde del municipio, Arling Arias, explicó que desde la Administración se alistaba el proceso para conformar un cuerpo de bomberos que prestara servicios en la población. “No tenemos cuerpo de bomberos, pero se está haciendo todo lo pertinente con los requisitos que hay que cumplir. Ya se estaban haciendo todas las solicitudes necesarias, pero desafortunadamente esta tragedia sucedió antes de que estuviera listo el proceso”, aseguró.

El mandatario afirmó también que incendios o sucesos de tanta magnitud como el ocurrido el domingo “casi nunca ocurren” en El Peñón. Las emergencias que se han reportado en la población venían siendo atendidas a través de un plan de contingencia que diseñó la Alcaldía mientras se lograba conformar el equipo de bomberos, de acuerdo a lo que argumentó el mandatario a El Universal. Otras fuentes de la Alcaldía de El Peñón manifestaron que la Defensa Civil de municipios aledaños de Cesar y Magdalena también apoyan ocasionalmente las necesidades en el municipio bolivarense, que generalmente son relacionadas con inundaciones por la cercanía al río Magdalena.

Ayer en la mañana se realizó un consejo de seguridad con autoridades para seguir evaluando las hipótesis que rodean el origen del incendio.

PETICIONES PENDIENTES

Cabe recordar que el mes pasado, siete de los cuerpos de bomberos de Bolívar se declararon en desobediencia, negándose a atender emergencias en protesta por no contar con el equipamento necesario ni recibir los recursos requeridos. Tras una reunión que sostuvieron con funcionarios de la Gobernación se pactaron compromisos para atender las peticiones de los bomberos, como el fortalecimiento institucional, dotación de equipos, creación de un fondo departamental de bomberos, activación de nuevas rutas de acción para apoyar a la institución a través de proyectos de cofinanciación y creación de nuevas infraestructuras. Incluso, hasta se dijo que en la II Cumbre de Alcaldes (que se hizo la semana pasada en Mompox) se sensibilizaría a los mandatarios sobre la importancia de sus convenios con los cuerpos de bomberos. (Lea aquí: Tras declaratoria de desobediencia, pactan compromisos con bomberos)

Algunos comandantes de cuerpos de bomberos voluntarios de Bolívar aseguran que no han sido informados sobre avances en ese sentido. Desde la Gobernación no hubo respuesta.

SOBRE LA CRISIS DE BOMBEROS

El teniente Jaime Narváez, comandante del cuerpo de bomberos de San Juan, uno de los municipios que cuenta con el organismo de socorro, se refirió a las problemáticas que enfrenta el gremio en el departamento. “A pesar de que hay municipios que tienen cuerpo de bombero voluntario, estamos en la misma situación como los que no tienen, no hay operatividad eficiente porque no hay recursos apropiados, debido a que no hay contratos con las administraciones departamentales. No existen juntas directivas de bomberos, tampoco se ha creado el fondo. Hay municipios que ni si quiera tienen el Soat actualizado de los vehículos de bomberos y aún así salen a atender las emergencias. Estamos trabajando con la mera voluntad y con la esencia de lo que significa ser bombero: la solidaridad, pero nosotros no solo podemos vivir de pasión, tenemos nuestras limitantes, no hay que esperar a que ocurran los hechos para tomar medidas preventivas”, aseveró.

Los 13 cuerpos de Bomberos que hay en Bolívar están en Cartagena, Santa Rosa de Lima, Turbaco, Turbana, Arjona, Mahates, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, Cicuco, Magangué, Mompox y Santa Rosa del Sur. Solo el de Cartagena es oficial, el resto son voluntarios.