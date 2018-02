'Tuit' de la Fiscalía no lo hizo el Fiscal General': Defensa de 'La Gata'

El abogado defensor de Enilse López, Iván Cancino dijo este miércoles en Barranquilla que él considera que el tuit puesto en la cuenta de Twitter de esa entidad no es del Fiscal Néstor Humberto Martínez sino que es manejada por otra persona porque se filtró información que es un documento reservado y no debió dar a conocer en redes sociales.

“Yo no creo que ese tuit lo haya puesto el Fiscal. Primero porque partimos de una irregularidad que es poner en una red social un documento que es reservado. Ese documento no tiene porqué estar en una red social, es un documento reservado que contiene la dirección de la casa de una persona y que obviamente la pone en peligro. Entonces, yo creo que la Fiscalía tiene que reflexionar sobre quién está manejando esa cuenta de Twitter”; dijo en primer instancia Cancino.

Seguidamente manifestó que “lo que importa aquí es el trasfondo del asunto y hay que decir lo siguiente: toda persona, no solo Enilse López, porque con ella se magnifican los hechos, tiene derecho a un mínimo vital y más cuando se trata de la salud. Es cierto que sobre esa casa se inició un proceso de extinción de dominio con medidas cautelares, pero no hay sentencia definitiva y hasta que no haya sentencia definitiva obviamente que no se modifican las condiciones del caso”.

“Vamos a esperar a que la Fiscalía nos diga en qué consiste la irregularidad y a dar las explicaciones del caso, pero por ahora más allá de ser un tuis que en mi concepto viola un documento reservado, pues no veo yo absolutamente nada raro en lo que se está diciendo y es que una persona enferma regrese a un domicilio sobre el cual no hay una sentencia definitiva”, sostuvo el profesional del derecho..

indicó que va esperar qué es lo que quiere la Fiscalía con ese tuis, cuál es la irregularidad y obviamente, más que la señora Enilse López, le corresponderá a la Fiscalía del caso y a la Sociedad de Activos Especiales, dar las explicaciones correspondientes. Pero vuelvo y les reitero, por ahora vamos a esperar que se nos diga qué es lo irregular o lo ilegal, qué es lo que está pasando”.

Reconoció que existe una medida cautelar que se materializó, fruto de un proceso de extinción de dominio, “lo que no ha llegado al final es el proceso de extinción de dominio, es decir, el Estado todavía no ha logrado la extinción de este inmueble, lo que sí tiene todos los bienes inmuebles y el capital de Enilse López y su familia, por lo tanto ella no tiene una disponibilidad económica de salir a buscar otra fuente de vivienda que cumpla las condiciones médicas, que además ordenó el juez”.

Cuando se le interrogó qué hacia falta para la extinción de dominio manifestó que faltaba mucho. “Imagínense que todavía falta el proceso que no siquiera ha llegado al juez, es decir, este proceso de extinción de dominio podemos hablar de más de dos años de lo que falta”.

Sostuvo que lo que dijo la Fiscalía en su cuenta de Twitter “es un documento donde se toman unas medidas cautelares producto de un proceso de extinción de dominio, pero vuelvo y repito, es una medida cautelar en un proceso que no ha llegado a su fin y que lo yo veo es una pregunta en una red social, en donde los fiscales y la mayoría de gente dice porqué los abogados ventilamos los negocios en los medios de comunicación, pero es la Fiscalía la que bota las noticias en las redes sociales; entonces ¿qué le queda a los abogados? Salir a contestarles en los medios de comunicación, reitero, a una persona que maneja de manera irresponsable, creo yo, en una red social publicando un documento que es reservado que contiene la dirección de una casa de una persona que está amenazada y que su vida ha sido puesta en peligro por esa publicación”.

Manifestó que la señora Enilse López puede seguir viviendo en su casa. “Lo que se le quita es el poder dispositivo. Ella no puede arrendar, vender, enajenar, hipotecar, etcétera, esa propiedad, eso lo que significa es quitar el poder dispositivo de un bien mueble o inmueble en un proceso de extinción de dominio”.

Manifestó que la señora López Romero está haciendo uso de su inmueble. “Está defendiendo un mínimo vital por sus salud y yo voy a esperar que la Fiscalía me diga qué es lo irregular para constarle a la señora Enilse López”.

Terminó diciendo a los medios de comunicación que “todo lo que pasa con la señora Enilse López es sui géneris. Ella lo que hace es mostrarle al país que siempre ha sido respetuosa de la Justicia. Es la única persona en domiciliaria que tiene Inpec en su casa, no hay otra persona en Colombia en domiciliaria que el Inpec le haya puesto dentro de su casa una guardia permanente; a pesar de que eso es absolutamente irregular nos dio la orden a los abogados de no interceder por ahora ni poner una acción legal; que el país esté tranquilo que no se vino a hacer política, que también lo dijo el senador Iván Cepeda, a quien invité para que pase una noche con ella para quien la visita ni como dicen los defensores , entre comillas, de derechos humanos, que está atacando estos temas; es una persona que tiene Inpec en su casa a pesar de su estado de salud”.