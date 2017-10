Undeco anuncia marcha de comerciantes para el 24 de octubre en Barranquilla

La Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, seccional Atlántico, anuncia una marcha para el martes 24 de octubre, mediante la cual solicitarán al Alcalde que les quite el impuesto a unas medidas que consideran injustas y también para que se revise el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana para que al tendero no se les estigmatice como generador de problemas por la venta de cervezas en sus tiendas.

“Después de varios meses de diálogos con las diferentes autoridades, en diferentes escenarios, la decisión que se tomó hace 22 días por parte de asamblea de Undeco, de llevar a cabo una marcha y cierre de establecimientos de comercio, hoy la estamos ratificando y efectivamente el martes 24 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, nos vamos a concentrar en la plaza de La Paz, donde luego marcharemos por la carrera 44 hasta llegar a la Alcaldía para disponerle nuestra problemática a la primera autoridad del Distrito, como es el seños alcalde Alejandro Char Chaljub”, dijo Orlando Jiménez, presidente de Undeco Atlántico.

La marcha se activa porque según Jiménez, por las medidas que se han venido ejerciendo por parte del Distrito. “Porque consideramos que se está afectando a los comerciantes; ya van 800 negocios cerrados aquí en el área metropolitana de Barranquilla. Y la mayoría de ellos, el cierre se ha decretado porque no tener los documentos en regla. Lo que le hemos solicitado al Alcalde, a la Policía y a las diferentes autoridades es que se le dé un tiempo prudencial”.

Seguidamente anoto que “cuando un comerciante no tiene unos documentos en regla, porque se le venció ayer, la semana pasada, hombre le demos unos 15 días de plazo, mediante un acta de compromiso, para que la persona vaya y ponga sus documentos al día, pero no ocasionemos un cierre de forma inmediata porque estamos afectando enormemente la economía de ese pequeño comerciante”.

Sobre el impuesto de las marquesinas o carpas, dijo que “hace tiempo se viene cobrando aquí en Barranquilla un impuesto de 738.000 pesos todos los años. Las marquesinas o carpas no se colocan por necedad, se colocan por una necesidad. Porque ayudan a proteger los frutos del sol en la mañana o en la tarde cuando les pega de frente y les daña su textura, incluso, que les daña hasta el embalaje porque decolora, no solo el producto sino las cajas donde vienen empacados”.

Reiteró que la tarifa a la carpa no se debe cobrar. “Ese impuesto o ese derecho que se cobra no se debe hacer, porque ella se coloca para proteger a los vecinos que se guarnecen del sol o del agua, dependiendo de la ocasión. Esa es una inversión que hace el comerciante para prestarle un servicio a la ciudadanía, sin embargo, pero ahora la Alcaldía sale que para poder tener las carpas hay que pagar 738.000 pesos, cosa que es totalmente absurdo”.

En vista de lo que viene ocurriendo, Jiménez manifestó que “solicitamos al señor Alcalde que presente una propuesta ante el Concejo, al igual como lo vamos a hacer los gremios, para que el Plan de Ordenamiento Territorial se modifique en ese aspecto y que la terraza no sea considerada como espacio público sino como espacio privado”.

EL CÓDIGO DE POLICÍA

Sobre el Código de Policía, dijo que se debe reglamentar en cuanto al horario en la ciudad y su área metropolitana. Porque como está plasmado a las tiendas se les permite vender cervezas hasta la 9:00 de la noche. “Como la Policía dice que se convierten en cantinas después de 10:00 a 11:00 de la noche, entonces que le regulen el horario. Que les coloquen un horario a las tiendas: hasta las 10:00 de la noche entre semana y los fines de semana hasta las 11:00 de la noche. De modo a que no haya lugar para que una tienda se convierta en cantina, en estadero o taberna o algo similar, entrada la noche o la madrugada”.

Sugirió que no se estigmatice al tendero. “Si un tendero tiene una gran venta de cerveza y tiene que vender esos productos, entonces que solicite un permiso especial, pero a las tiendas en general que se les dé la posibilidad de trabajar hasta las diez de la noche y dentro de ese horario que vendamos una que otra cerveza y que no tengamos ningún tropiezo. Porque los que se toman las cervezas en las tiendas son los vecinos y los vecinos no son problemáticos. Y que la Policía no estigmatice al tendero como el alcahueta o el que está generando todas las riñas o los hechos de inseguridad que se presentan en la ciudad”.

De la actividad del martes anotó que se estarán cerrando unos 5.000 negocios. La concentración será en la Plaza de La Paz y a las 9:00 de la mañana inician el recorrido. Tomarán la carrera 44 y bajarán hasta llegar a la sede de La Alcaldía, en el Paseo Bolívar. Allí harán las peticiones al alcalde Alejandro Char.