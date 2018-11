Usuarios de Coomeva en Sincelejo protestaron para exigir atención

La situación de los usuarios de la EPS Coomeva en Sincelejo es cada día más difícil, por la falta de atención oportuna, especialmente a pacientes que tienen patologías que requieren tratamientos de alta complejidad.

Un grupo de usuarios protestó en la mañana de hoy, en las afueras de la sede de la entidad en la capital sucreña, exigiendo la atención que requieren.

Entre los casos expuestos está el de Yolibeth Polo Rodríguez, quien informó que sus dos hijas menores de edad, presentan células fusiformes congénitas, “hace más de 8 meses no las ha visto un especialista, tienen tratamiento y no lo han recibido, una para que no le avance y la otra prácticamente ya presenta una leucemia. Mi madre hace 2 meses tiene que hacerse una placa en los pulmones por una tos excesiva”, dijo.

Agregó que no es justo que cada vez que quieren apartar una cita, no hay convenio con ninguna IPS, y tampoco Coomeva permite que los pacientes puedan trasladarse a otra EPS.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud Muncipal hizo presencia durante el plantón, por solicitud de la Junta de Usuarios de la EPS Coomeva, para acompañar casos nuevos y otros que ya se vienen presentando hace varios meses por incumplimiento de la entidad en la atención a los usuarios.

Según Santiago Pérez Alvarez, profesional de la Secretaría de Salud Municipal, informó que Coomeva no tiene contratación con prestadores de servicios de salud, a raíz de la cartera morosa que presenta con estas IPS.

“Hay varios casos de embarazadas que están con el interrogante en donde van a ser atendidas en el caso de que se les deba practicar una cesárea. También casos puntuales de pacientes con cáncer que en el momento no reciben el medicamento o no tienen los especialistas que les están tratando este tipo de patologías”, indicó Pérez Alvarez.

Los usuarios requieren la intervención de la Superintendencia de Salud ante esta problemática que se presenta con la EPS Coomeva para garantizar la atención en salud a los usuarios.

Ante esta protesta, el nivel territorial de la entidad de salud no se ha pronunciado todavía.