Venezolanas disparan índice de prostitución en Sahagún

Se han disparado los índices de prostitución en el municipio de Sahagún con la llegada de por lo menos mil mujeres venezolanas, que han salido del vecino país huyendo del régimen del presidente Nicolás Maduro, pero ante la falta de oportunidades laborales se han dedicado a prestar servicios sexuales.

La denuncia la hizo el alcalde del municipio, Baldomero Villadiego, quien indicó que acudirá al Gobierno nacional para buscar una solución urgente porque ello puede generar graves problemas en otros sectores, especialmente en el área de salud porque ellas no asisten a los controles reglamentarios para las prostitutas porque están indocumentadas.

El mandatario señaló que este martes 25 de abril tiene una cita programada en Bogotá con el fin de buscar ayuda institucional para atender la grave problemática social que tiene la localidad, especialmente porque varias de estas mujeres están en embarazo y no tienen seguridad social.

Reiteró que la orden impartida en los centros asistenciales en atender a las venezolanas que requieran los servicios, algunas trabajan como empleadas domésticas, pero pedirá al Ministerio de Salud que diseñen estrategias para evitar riesgos económicos, es decir poder facturar los servicios prestados en la red pública.

Violladiego dijo que no puede desatender a esas personas, pero insiste en que el Municipio no puede asumir solo una responsabilidad de tal magnitud, pues cada día crece el número de venezolanos que llegan a engrosas los cinturones de miseria, no tienen casas, no tienen familia en la localidad, ni documentos que permitan prestarle los servicios mínimos de salud y educación.

Teme así mismo que se empiecen a gestar las invasiones en los predios privados o públicos del Municipio porque también han llegado personas de la localidad que residían en el vecino país y que tuvieron que volver ante la difícil situación que allí se vive.