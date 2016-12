Vereda Gallo aún no está apta para recibir a excombatientes de las Farc

La vereda Gallo, ubicada en el sur de Córdoba, aún no tiene la infraestructura necesaria para albergar a los 400 excombatientes de la guerrilla de las Farc, mientras se adelanta el proceso de dejación de armas.

Así lo indicó el secretario del Interior de Córdoba, Juan José González, quien señaló que está preocupado porque no se han hecho las inversiones necesarias y falta poco tiempo para que se inicie la fase de concentración en la zona campamentaria.

Explicó que hay un preagrupamiento y que los guerrilleros serán trasladados a la vereda en mención donde permanecerán durante un lapso de seis meses, de acuerdo con lo pactado con el Gobierno nacional en La Habana.

"La vereda Gallo no tiene infraestruvctura en salud, vivienda, ni sanemiento basico para atender las necesidades de la población y mucho menos de los exguerrilleros que llegarán", reiteró el funcionario.

En ese mismo sentido se pronunció el alcalde del municipio de Tierralta, Fabio Otero, quien sostuvo que los guerrilleros continúan concentrados a cuatro horas de la zona veredal transitoria y que se necesita la inversión del Gobierno para que el proceso sea exitoso, pues hasta el momento no se ha construido aún ni la propia sede del Gobierno en la zona.

Gallo, enclavada en el Nudo del Paramillo, está ubicada a dos horas del perímetro urbano de Tierralta. Más de la mitad del viaje hay que hacerlo en chalupa, desde la represa de Urrá. Allí residen 50 familias en medio de múltiples necesidades pues no hay vías de acceso, no hay colegios dotados, no hay agua, ni energía eléctrica.

Su distancia y abandono ha servido para que los narcotraficantes la utilicen como corredor para el transporte de coca, situación que ahora preocupa aún más a los pobladores, pues temen que se generen mayores desplazamientos.