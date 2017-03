Víctimas del conflicto armado realizaron manifestación

En las afueras de la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), territorial Bolívar, en el Centro, se reunieron ayer decenas de campesinos víctimas del conflicto armado, en protesta por lo que consideran “vacíos” en la aplicación de la Ley 1448 o de reparación de víctimas.

Además de víctimas provenientes de municipios en Bolívar como El Carmen de Bolívar, en la manifestación también participaron campesinos de poblaciones como San Alberto, Pelaya, Chiriguaná y El Copey, en Cesar; y Fundación, en Magdalena.

Aseguraban sentirse revictimizados ya que en muchos casos al momento de restituirle tierras a propietarios, en cumplimiento de órdenes judiciales, han sido desalojados los campesinos que han estado ocupando ese mismo predio, pese a que previamente no se le hayan garantizado alternativas.

“Hay una fila amplia de personas que no han recibido tal indemnización, que no se les han entregado una tierra con sentido de equivalencia. Nos sentimos revictimizados por el Estado, que nos desaloja de nuestras propiedades sin ninguna garantía. Somos los primeros en defender la Ley 1448 como mecanismo necesario para establecer la reconciliación y reparar a las víctimas del conflicto, pero no está haciendo una diferenciación adecuada, está saltándose procedimientos. Hay personas inescrupulosas que llegan a la oficina de Restitución, dicen que son víctimas y por obra y gracia se les favorece con las decisiones”, dijo uno de los participantes de la manifestación.

“Hay casos de gente que quedó sin tierra por la violencia y por eso tuvo que comprar otra parcelita, lo hizo de buena fe, pero ahora les quieren quitar la tierra para restituirselo a alguien que dice que es víctima de la violencia. En San Alberto (Cesar) hay predios que ya fueron entregados (por la URT), de esos son muy pocos en los que están viviendo los reclamantes, es decir, les restituyeron las tierras, pero se fueron y las alquilaron; se fueron a vivir porque a ellos no les interesa la tierra”, comentó Jorge Gómez, otro campesino.

“SE ESTÁ ATENDIENDO”

Al respecto, Alcelis Coneo Barbosa, subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras y directora territorial encargada en Bolívar, recordó que en el marco de la Ley 1448, se reconoció la figura de segundos ocupantes y se definió una ruta de atención para estos, además de que la Corte Constitucional los reconoce también. Dicha atención se estaría cumpliendo, según indica la funcionaria.

“La Corte Constitucional en varios fallos reconoció a estos segundos ocupantes, indicando que en los casos donde no hay aprovechamiento del segundo ocupante que está en el predio, se le debe atender con proyectos productivos, con tierras o viviendas. Hoy en día, una vez los jueces y magistrados reconocen a los segundos ocupantes como tal se puede atender con alguno de los componentes.

A la fecha se han reconocido en el país más de 100 casos que ya están siendo atendidos. En el caso particular de la región de los Montes de María son 25 casos los reconocidos como segundos ocupantes y se les está ordenando atender con cualquiera de estas líneas”, manifestó Coneo, indicando sin embargo que la URT está “abierta al diálogo con las víctimas” tras este tipo de reclamos.