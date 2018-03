Visita de la Fiscalía a Uniautónoma fue con fines de inspección

La directora seccional de Fiscalía del Atlántico, Ángela Bedoya, dijo que la diligencia que ese organismo hizo este jueves en la Universidad Autónoma del Caribe se hizo con fines de recopilación de información para esclarecer las siete denuncias que se han interpuesto contra el exrector Ramsés Vargas Lamadrid.

“Venimos a inspeccionar la documentación del aspecto financiero y económico y conocer detalles de las personas que pudieran está involucradas en el empobrecimiento de la universidad”, en primera instancia.

Indicó que en la diligencia de inspección la acompañaba personal de la Policía Económica y Financiera de Bogotá. “Tenemos unas seis personas, tenemos también personal Técnico de Investigación; tenemos un Fiscal de Apoyo de Bogotá, entre otros”.

Estudiantes protestan en la Uniautónoma

Sobre se iban a presentar capturas manifestó que “estamos en actos investigación a penas. Estamos focalizando todos los recursos humanos y técnicos para la investigación”.

Cuando se le interrogó sobre si se iban a expedir capturas, dijo que “estamos priorizando ese tema y debe salir lo más pronto posible para darle una respuesta a la comunidad estudiantil y a la sociedad de Barranquilla”.

Dijo que la investigación se hizo por las siete denuncias que han recibido. “Una de ellas es el cobro de matrículas en efectivo, la parte de admisiones, la venta de los inmuebles de la universidad y de otros bienes, conciertos, por amenazas, lavado de activos”.

Cuando se le preguntó sobre una posible captura del ex rector Ramsés Vargas Lamadrid afirmó “ que apenas estamos en actos de investigación”.

No obstante esta respuesta, varios medios a nivel nacional manifestaron que se había expedido una orden de captura en contra del exterior y se especuló que se entregaría en la casa de su madre y otros que en la URI de la Fiscalía, lo cual no sucedió, porque el Fiscal General dijo no existe la tal orden porque apenas se está en el proceso de investigación”.

Edificio donde vive la madre de Ramsés Vargas Lamadrid