A 200 años del Parkinson

La realidad del Parkinson ha cambiado en estos últimos 200 años de manera significativa, desde cuando el neurólogo británico James Parkinson, descubrió en 1817 lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante, describiendo por primera vez en la literatura médica la enfermedad que llevaría su nombre.

Según la neuróloga Claudia Lucía Moreno López, coordinadora del Comité Temático de Movimientos Anormales de la Asociación Colombiana de Neurología “uno de los grandes descubrimientos en este periodo es la Levodopa en los años 60 y su introducción para el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson, porque cambio y mejoró la expectativa de vida y fue el inicio del desarrollo de otras terapéuticas dopaminérgicas con que cuentan hoy las personas con Parkinson”.

Pero alrededor del Parkinson existen mitos, y el neurólogo de la ACN Oscar Bernal Pacheco los aclara.

1. ¿El Parkinson es hereditario? el 92% de los pacientes tienen Parkinson Idiopático (no se conoce una causa específica de la enfermedad), solo un 8% tiene componente genético.

2. ¿Hay que realizarse exámenes para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? el diagnóstico es clínico, en el cual el neurólogo indaga a los pacientes en forma individual sobre la presencia de síntomas. Los exámenes se realizan para descartar probables causas que hacen pensar en otras enfermedades parecidas a la enfermedad de Parkinson.

3. ¿Todos los pacientes con Parkinson tiemblan? no, se considera que aproximadamente un 70% de pacientes con la enfermedad de Parkinson presentan temblor. El síntoma más frecuente en la Enfermedad de Parkinson es la lentitud de movimientos y el aumento del esfuerzo para la movilidad. Adicionalmente, no todos los pacientes que tiemblan tienen Parkinson, hay más de 20 causas de temblor diferentes.

4. ¿El Parkinson son solo movimientos no controlados? no, el Parkinson tiene muchos síntomas que no tienen que ver con la movilidad, tales como las alteraciones en el sueño, memoria, depresión, ansiedad o apatía; pérdida del olfato, estreñimiento, alteraciones en el sistema gastrointestinal, en los esfínteres urinarios y rectal, piel, sudoración y cambios de temperatura, entre otros.

5. ¿El Parkinson es una enfermedad que afecta a las personas mayores? no, la enfermedad afecta a individuos de cualquier edad, con una incidencia que casi llega al 1% en mayores de 65 años. Sin embargo, 1 de cada 10 pacientes es diagnosticado antes de los 50 años.

6. ¿Los pacientes con Parkinson deben sentir pena y limitarse socialmente? no, aunque la enfermedad es catalogada como discapacitante y los pacientes presentan dificultades para realizar actividades cotidianas, el aislamiento influye negativamente empeorando no solo los movimientos sino que también afecta emocionalmente al paciente y puede empeorar otros síntomas. Así presente temblor y otros movimientos, el paciente debe tener una actividad social normal y la sociedad debe estar en la capacidad de aceptarlo y ayudarlo.

7. ¿Los pacientes con Parkinson presentan sordera? no, el compromiso en los movimientos y en algunos pacientes en el procesamiento del pensamiento llevan a que el los pacientes tarden más tiempo en hablar y responder. Este problema, unido a la inexpresividad facial provocada por la rigidez, hace que tengan problemas de comunicación.

8. ¿El Parkinson es una enfermedad mortal? no, a pesar de ser una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, actualmente se considera una enfermedad crónica que tratada de forma adecuada puede lograrse una esperanza de vida prácticamente igual a la media nacional. Se debe tener en cuenta que si hay complicaciones que pueden llevar a la muerte.

9. ¿El Parkinson es lo mismo que el Alzheimer? no, son enfermedades diferentes. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en importancia, después del Alzheimer. En el Parkinson, se afecta el sistema nervioso en el área encargada de coordinar la actividad, el tono muscular y los movimientos; mientras que en el Alzheimer se presenta un proceso de demencia.