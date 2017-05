ACV, tiempo contado para salvar vidas

En el Hotel Hilton de Cartagena, tuvo lugar el foro número 26 de la Organización para la Excelencia de la Salud (OES) que este año busca un modelo de atención centrado en la persona para mejores resultados clínicos.

Y uno de los padecimientos a los que se está apuntando en este foro, en aras de un mejor servicio hospitalario, es al ACV o accidente cerebrovascular, que sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene.

Este accidente, puede producir la pérdida de la movilidad en el paciente, postrándolo en el peor de los casos, de por vida.

¿Qué se busca?

Carlos Fernando Valencia, Médico de la Universidad Militar Nueva Granada y Especialista en Medicina de emergencia, quien trabaja en la Organización para la Excelencia en la Salud, como gestor de proyectos, explica que desde la OES se busca “crear un modelo de atención integral para los pacientes con ataque cerebrovascular, pasando del concepto actual del ataque concebido sólo desde el entorno hospitalario y transformándolo en un modelo integral desde el área pre hospitalaria, la hospitalaria y los procesos de rehabilitación y seguimiento, trasladando el modelo tradicional de atención y resultados en salud y definiendo resultados desde lo que el paciente percibe como una solución”.

El propósito en la implementación de este proyecto es la disminución en los tiempos de atención, (que se traduce en menor discapacidad de los pacientes) y en atender mejor las complicaciones asociadas al ataque cerebrovascular.

“En el país, la mayoría de las acciones que se toman están centradas en el entorno hospitalario, pero la parte pre hospitalaria no ha emergido”, explica Valencia.

Ni los hospitales, ni los centros reguladores, ni las ambulancias, están en las condiciones óptimas para que se logre un resultado positivo en la atención de los casos, pese a que hay más tecnología y más recursos, afirman los especialistas.

Además, en Colombia no hay datos para establecer una línea base en cuanto al ACV “y si no se tiene esa línea base no se sabe qué es lo que pasa con los pacientes en el sistema de salud. La población no conoce del ataque, pues hoy en día si vas al servicio de urgencias por un dolor en el pecho y no te toman un electro, pues bien”.

Una carrera por la vida

En cuanto al ACV, se tienen 4, 5 horas desde el último momento en que la persona estuvo bien, para lograr que la persona no pierda la movilidad, es decir que la terapia para poder suministrar los medicamentos para disolver el coágulo sirve hasta las 4, 5 horas después que se presenta. En palabras de Valencia, “demorarse es perder cerebro”.

Por cada hora que pase en cuanto a la atención, se le quita en un 10% al paciente, la probabilidad de ser independiente, por ello, le meta es una atención de menos de 100 minutos.