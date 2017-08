Así se salvan 3 vidas en 7 minutos

¿Qué tienen que ver el papa Francisco, la Cruz Roja y la sangre de los bolivarenses? Mucho, y la explicación no está relacionada con milagros. El máximo jerarca de la iglesia católica llegará a Cartagena el 10 de septiembre, y con él miles de fieles; la Cruz Roja-Seccional Bolívar será la institución encargada de la atención prehospitalaria en toda la ciudad durante el magno evento y, para hacer frente a cualquier emergencia, necesita que los bolivarenses donen sangre.

“La idea es que la ciudad esté preparada para cuando el papa llegue, pero las personas no están donando suficiente sangre como para atender una emergencia en este momento”, dice Mariela Suárez Arrieta, Coordinadora de Promoción a la donación de sangre constante y habitual de la Cruz Roja- Seccional Bolívar.

“En el departamento la donación es pobre, porque no hay hábito. Si no sienten la necesidad de un familiar no lo hacen. No es voluntario”, explica la bacterióloga. Diariamente, se acercan a la sede del Barrio España apenas entre 5 y 10 personas, como mucho, y apenas el 12% de la población de Colombia donó en 2016.

Buena parte del problema, explica Mariela Suárez, es la desinformación. En torno a la donación de sangre se entretejen todo tipo de mitos que confunden y atemorizan a los posibles donantes: que engorda o enflaquece, que si tengo un tatuaje no puedo donar… A continuación, todo lo que debes saber sobre el tema.

Requisitos mínimos para donar sangre:

-Ser mayor de 18 y menor de 65 años y portar el documento de identidad.

-Pesar más de 50 kilos y tener un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor de 19.

-Desde la última donación esperar por lo menos 4 meses.

-No haber padecido de enfermedades de transmisión sexual o sospechar ser portador de alguna.

-No haber padecido de cáncer, ni tener enfermedades del corazón o los pulmones

-No haber tenido malaria/paludismo, leishmaniasis o enfermedad de Chagas

-No haber sido sometido a cirugías, transfusiones, tatuajes o piercing en los últimos 12 meses.

-No haber sido sometido a tratamientos odontológicos en los últimos 7 días.

-No padecer de infecciones o estar en tratamiento con antibióticos, antiparasitarios o antivirales.

-Se recomienda haber consumido algún alimento antes de la donación.

LOS MITOS:

-Si padecí hepatitis A cuando era niña (7 años), nunca podré donar. Falso: Si sufriste hepatitis viral antes de los 11 años, puedes donar.

-Si tengo un tatuaje jamás podré donar. Falso: Un año después de tatuarte puedes donar.

-Si fui operado, nunca podré donar.Falso: Las personas que han sido sometidas a cirugías ambulatorias o de menor riesgo pueden donar sangre después de un año.

-Si me sometí a una cirugía compleja (Ej: de corazón abierto o una cirugía cerebral), no podré donar nunca. Verdadero.

-Donar sangre engorda o enflaquece. Falso.

-Donar sangre enferma. Falso: Cuando donas sangre no hay puntos negativos. Oxigenas tu sangre, tus tejidos, tu médula ósea va a producir sangre nueva, que te llenará de energía. Podrás hacer más actividad física y te sentirás mejor anímicamente.

-Luego de donar, mi organismo comienza a producir demasiada sangre, ocasionándome problemas de salud. Falso: El organismo solo produce la sangre que necesita.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA DONAR?

-Si es en la mañana, llegar después de desayunar a la Cruz Roja (Barrio España).

-Llenar una encuesta, si donas por primera vez.

-Te practican examen físico.

-Basándose en la encuesta y el examen, descartan si eres apto para ser donante o no.

-Si reúnes todos los requisitos, te extraen la sangre. El proceso dura de 5 a 7 minutos.

-Te regalan refrigerio con contenido alto en azúcar, para compensar la pérdida de sangre, para que no te descompenses.