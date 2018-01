Baja autoestima y presión social

Cuando se tiene baja autoestima se sucumbe al gusto de terceros por sobre el mismo. Se convierte la vida en una reiterada carrera por la aprobación de nuestros semejantes, pero ¿hasta qué punto esto supone una barrera para el libre desarrollo?

“Cuando esto pasa, las personas van dejando a un lado sus gustos, sus intereses profesionales, sus ocupaciones en la empresa donde laboran. Otros se la pasan cambiando de empleo, pues incluso, según la presión social, “el no cambiar de trabajo significaría que se quedó estancado”, o “está en su zona de confort”. Otros son presionados por la familia y la sociedad porque no se han casado, llevándolos a padecer angustias por este mundo que cada día exige más”, afirma la psicóloga Carmen Garrido Sánchez.

Tener autoestima

Según la psicología, la autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno es y lo que puede llegar a ser.

La autoestima “se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber conseguido un entramado personal coherente basado en los cuatro elementos básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. En estas condiciones va creciendo la propia satisfacción, así como la seguridad ante uno mismo y ante los demás”, explica el psiquiatra Enrique Rojas.

A las personas que se sienten presionadas socialmente, por ejemplo, se le desestabilizan las emociones y decisiones, impidiéndole ser ellas mismas. Muchas entran al mundo del alcohol y las drogas para agradar a los demás o para sentir que por fin pertenecen a un grupo.

Nos encontramos en una sociedad donde la influencia social afecta mucho en las personas, ya sea positivamente o negativamente, y sin excepción en los diferentes estratos sociales, edad y sexo; teniendo sus ventajas o desventajas para las personas.

“La presión social es dañina cuando las personas son vulnerables, no tienen una voluntad firme y eso no los hace realmente libres, viviendo para cumplir los estándares sociales, por mantener una imagen pública, por ser aceptados, por ir por las corrientes de la vida, sin tener en cuenta sus verdaderos intereses y gustos. Esta presión social la viven los adultos, jóvenes y niños”, explica Garrido.

Consejos

Entre los consejos que dan los especialistas para tratar temas de autoestima están:

1 -Debes tener interés por tu vida, apreciarte y amarte: Reconocer que tú vales mucho y lo que piensas o haces vale mucho. No importa si a los demás no le guste.

2- Aceptar tu apariencia física: Cuando te aceptas tal como eres físicamente, lo que la sociedad piense, diga o sugiera que hagas con tu físico, no te afectara, ¡No te moverá del piso!

3- Ten claro lo que deseas en la vida: Déjate orientar por tu intuición y por tus talentos y habilidades.

4- No sigas lo que sociedad impone, no te sientas rechazado si tus opiniones son diferentes, o porque pienses diferente. No te aísles. De todos modos siempre van a tener una valoración negativa o positiva del medio que te rodea.