Cinco rutinas de belleza para comenzar espectaculares en 2017

Nada como renovarse para un nuevo año. Como mujeres siempre nos proponemos reinventarnos para consentirnos y sorprender a nuestra familia y pareja.

Una buena motivación y las ganas de cumplir nuevos objetivos pueden lograr que le demos la bienvenida al 2017 bellas y radiantes. Si quieres lograr ese cambio e incluir dentro de tus propósitos el sentirte bella y bien contigo misma, estos 5 consejos o rutinas de belleza son para tí.

1. Cambio de look

Según el portal web Ella Hoy, Lo primero que debes hacer es cambiar de look para comenzar con un aspecto mucho más actual y acorde a tu personalidad. No importa si lo que quieres es dar un corte radical a tu cabello, teñírtelo o cambiar tu maquillaje, lo importante es que te sientas bien con tu nuevo aspecto. Y si para ello únicamente necesitas darte unos pequeños reflejos, no será necesario nada más. ¿Estás dispuesta a renovar tu imagen? ¡Adelante!

2. Ejercita tu cuerpo

Ejercitar tu cuerpo es un objetivo bastante amplio. Aunque es una buena idea comenzar con este objetivo, es recomendable que establezcas un objetivo más específico para que mejores tus posibilidades de alcanzarlo.

Puedes animarte con comenzar a trotar por las mañanas o asistir al Gym que queda cerca de tu casa. Recuerda que la principal motivación debe ser el amor propio y por ello, debes procurar mantener un peso que no ponga en riesgo tu salud. ¡Tú puedes!

3. Limpia tu cuerpo: Aliméntate balanceado

Realizar los cambios de tu estilo de vida gradualmente es mucho más fácil que hacerlos de repente. Comienza por anotar los alimentos y bebidas que consumes entre las comidas y en las comidas. ¿Tomas muy pocas raciones de fruta y verdura? ¿Que tal si evitas un poco el azúcar y te animas a probar mas ensaladas?.

La actriz Margarita Rosa de Francisco recomienda evitar los lácteos, los fritos y el pan. Beber mucha agua y té verde y agua de Jamaica. ¡Vamos con toda!

4. Hidratación corporal y facial

Nada como consentirse, por eso toma en cuenta estas pautas para que cumplas con esta rutina.

Aprende a usar una crema facial o limpia tu piel a diario, mañana y noche.

Siempre aplica protector solar

Exfolia tu piel (facial y corporal) al menos una vez a la semana. Te ayudará a eliminar las células muertas.

5. Únete a las tendencias

Según Ella Hoy, Las tendencias son algo fantástico, y es que cada poquito tiempo encontramos innovaciones que nos van a ayudar a estar más guapas y a darnos un aire más actual. Pero no solo eso, sino que además encontramos algunas muy divertidas, como puede ser el delineado de caramelo para estas fiestas. ¡Tienes que probarlas al menos una vez! Te aseguramos que acabarás adquiriendo una habilidad brutal con tu maquillaje.