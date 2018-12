Cómo cuidar a sus hijos en las redes sociales

El primer paso es hacerles entender que todo lo que publican en redes afecta a otros. Siempre deben tener en cuenta que al otro lado de la pantalla hay seres humanos. Es lo mismo comunicarse con alguien en una red social que personalmente.

La segunda lección es que nunca deben aceptar como contacto a alguien que no conozcan por fuera del mundo digital. Esto aplica, sobre todo, para Facebook y WhatsApp. Tampoco deben formar parte de grupos cerrados en las redes; por ejemplo, si se crea un grupo de Whatsapp con amigos, pero también hay personas que los niños no conocen, es muy importante eliminar el grupo y abrir otro solo con contactos conocidos. En el caso de YouTube, es necesario explicarle a los niños que cualquier transmisión que haga le va a llegar a una gran cantidad de personas que ellos no conocen. Antes de cualquier interacción, deben saber que ellos no tienen control total sobre quiénes verán el contenido que publican.

En cuanto a las imágenes, la mejor medida para saber si una foto debe ser compartida en las redes sociales es preguntarse si esa imagen puede ser vista por cualquier persona conocida o desconocida en este momento o en unos cuantos años. Si la respuesta es negativa, dicha imagen no debería ser publicada.