¿Cómo identificar el alcohol adulterado?

No permita que el licor adulterado le dañe la fiesta. En casas y lotes clandestinos se adulteran las bebidas alcohólicas a través de la reutilización de envases y la sustitución del líquido original por otro de menor calidad, que, por lo general se rebaja con agua o alcohol metílico, este último muy peligroso.

Más cerca del fin de año, el consumo de bebidas alcohólicas, carnes frías y productos enlatados se incrementa significativamente. Por esto el Invima, recomienda a los ciudadanos, tener en cuenta las siguientes precauciones:

1. Líquido traslúcido. Verifique que el licor no presente sedimentos, partículas en suspensión o partículas extrañas.

2. Siempre mire el número del lote y los datos del fabricante.

3. Observe las características propias de la bebida alcohólica para decidir sobre el consumo del producto con confianza. Si su sabor es extraño, suspenda de inmediato el consumo y reportarlo a la autoridad competente.

4. En los envases y etiquetas de las bebidas alcohólicas no podrán emplearse expresiones, leyendas o imágenes en idioma diferente al castellano que induzcan engaño al público, haciendo pasar los productos como elaborados en el exterior, ni que sugieran propiedades medicinales.

5. El sello que cubre la tapa debe estar debidamente colocado, no presentar enmendadura y escrituras o impresiones defectuosas. Las bandas de seguridad del sello deben presentar características de no haber sido manipuladas. Para empaques tetra brik, revisar que tenga cubierta interior en aluminio, además, revisar que las pestañas del empaque no tengan residuos de pegamento. Finalmente explore que el producto no presente partículas extrañas.

Haga parte de la solución

1. Destruya los empaques tetrapak y las etiquetas de las botellas de vidrio después de consumirlos.

2. Arranque o destruya las etiquetas tras el consumo. Esto evita que los envases sean reutilizados y llenados con alcohol adulterado.

3. Raspe la etiqueta y la contraetiqueta que están adheridas al envase

¿Sabe cuál es la diferencia entre bebidas alcohólicas y bebidas embriagantes?

Bebida alcohólica:

Grado alcohólico superior a 2.5% vol.

La etiqueta debe tener las siguientes leyendas: “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad” y “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud”.

Bebidas embriagantes:

Grado alcohólico superior a 0.1 e inferior a 2.5% vol.

La etiqueta debe tener la leyenda: “Este producto es nocivo para la salud de los niños y de las mujeres embarazadas” y “No se recomienda para mujeres embarazadas”.